30 de septiembre de 2019

WebMD compra Aptus Health

NUEVA YORK, 30 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- WebMD Health Corp., una empresa de Internet Brands y líder en servicios de información de salud para consumidores, médicos y otros profesionales sanitarios (HCP, por sus siglas en inglés), ha anunciado hoy la firma de un acuerdo para adquirir Aptus Health.

La adquisición incluye la marca central de Aptus Health, Univadis, una plataforma global de información y educación que ofrece noticias médicas, información actualizada de conferencias e investigaciones, además de educación para líderes de pensamiento a 4 millones de HCP en 91 países. Además, la transacción incluye EngagedMedia de Aptus Health, que apoya el compromiso y la adhesión de los pacientes a través de una plataforma de mensajería móvil integrada, así como Tomorrow Networks, que ofrece soluciones de publicidad y marketing móvil basadas en datos y en la localización, a partir del comportamiento de los consumidores.

La adquisición combinará las competencias centrales y la escala de Aptus Health con la de WebMD y Medscape, las marcas insignia de consumidores y profesionales sanitarios en la red WebMD.

Bob Brisco, CEO de WebMD, declaró: «Aptus Health es sumamente complementaria a las marcas profesionales y de consumo existentes de WebMD, lo que las convierte en un excelente complemento a nuestras plataformas. Juntos podemos sumar fuerzas para ampliar nuestro alcance y compromiso con los profesionales de la salud, los pacientes y los consumidores».

La incorporación de la marca insignia de Aptus Health, Univadis, a la franquicia de Medscape, aprovechará el alcance incomparable de Medscape como la principal fuente mundial de noticias clínicas, información sanitaria, educación y herramientas de puntos de atención para los profesionales de la salud de todo el mundo.

Jeremy Schneider, vicepresidente sénior y director general del grupo WebMD Global, señaló: «Univadis refuerza nuestro compromiso de entregar el mejor contenido y las mejores herramientas a millones de médicos en todo el mundo. Con Univadis, profundizamos nuestra conexión con los mercados locales, ampliamos nuestro alcance en el público de HCP y aumentamos nuestro valor para los clientes».

Con sede en Reading (MA), Aptus Health es propiedad de Merck, conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá. Aptus Health continuará operando como una filial independiente de WebMD, a medida que las compañías construyan e integren productos, plataformas y servicios. Se espera que la adquisición se complete en octubre y está sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los términos del acuerdo se han hecho públicos

Acerca de Aptus Health

Aptus Health ofrece a las empresas de ciencias de la salud y biológicas un enfoque verdaderamente conectado que atrae a profesionales de la salud, consumidores y otras partes interesadas a través de una serie de canales y servicios de información digital de alto valor. Mediante la aplicación de esta cartera de activos, sustentada por datos y análisis de compromiso enriquecidos, Aptus diseña y construye soluciones de compromiso multicanal integradas que permiten a sus clientes conectarse dinámicamente los consumidores en puntos clave en el proceso de toma de decisiones y repercutir en el comportamiento en gran medida.

Aptus Health es una filial de Merck & Co, Inc, Kenilworth, New Jersey (EE.UU), conocida como MSD fuera de los Estados Unidos y Canadá (Merck), con sus propios empleados, proceso editorial, operaciones comerciales y financieras y gobierno independientes. Aptus Health mantiene su información separada de Merck, así como la confidencialidad de la información de sus clientes de Merck. Más información en www.AptusHealth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2590578-1&h=338523055&u=...].

Acerca de Medscape

Medscape es la principal fuente de noticias clínicas, información de salud y herramientas de punto de atención para profesionales de la salud. Medscape ofrece a los especialistas, médicos de atención primaria y otros profesionales sanitarios la información médica más robusta e integrada, además de herramientas educativas. Medscape Education (medscape.org) es el principal destino para el desarrollo profesional continuo, con más de 30 destinos especializados que ofrecen miles de cursos gratuitos de CME y CE, junto con otros programas educativos para médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud.

Tanto Medscape como Medscape Education forman parte de WebMD Health Corp., una empresa de Internet Brands.

Acerca de WebMD Health Corp.

WebMD Health Corp, una empresa de Internet Brands, es el principal proveedor de servicios de información de salud que atiende a pacientes, médicos, profesionales sanitarios, empleadores y planes de salud a través de nuestros portales en línea públicos y privados, plataformas móviles y publicaciones centradas en la salud. La Red de Salud de WebMD incluye WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, PrIME Oncology, MediQuality, Frontline, QxMD, Vitals Consumer Services, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education y otros sitios WebMD de su propiedad. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2590578-1&h=2679711660&u...]® y RxList® se encuentran entre las marcas comerciales de WebMD Health Corp. o sus filiales.

Acerca de Internet Brands

Con sede en El Segundo (California), Internet Brands® es una organización de servicios de software y medios en línea totalmente integrada que se centra en cuatro categorías verticales de alto valor: salud, automoción, legal y hogar/viajes. Los galardonados sitios web para consumidores de la compañía lideran sus categorías y atienden a más de 250 millones de visitantes mensuales, mientras que una amplia gama de ofertas de presencia en la web ha establecido relaciones profundas y a largo plazo con clientes de PYMES y empresas. La potente y patentada plataforma operativa de Internet Brands proporciona la flexibilidad y escalabilidad necesarias para impulsar el crecimiento continuo de la empresa. Internet Brands es una empresa de cartera de KKR y Temasek. Más información en www.internetbrands.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2590578-1&h=580034996&u=...].

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/257757/webmd_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2590578-1&h=2638902653&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Patricia Garrison, WebMD, pgarrison@webmd.net, Tel.:212-624-3885, Móvil: 347-407-2568

Sitio Web: http://www.webmd.com/