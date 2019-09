27 de septiembre de 2019

WHF hace un llamamiento a la igualdad en la salud del corazón porque cada latido importa

-En el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre de 2019, la World Heart Federation (WHF) hace un llamamiento a la igualdad en la salud del corazón porque cada latido importa

-- Este año, WHF está inspirando a millones de personas en todo el mundo a ser Héroes del Corazón ... haciendo, y manteniendo, una promesa de cuidar de los suyos, los corazones de sus parientes y sus amigos -- Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en el mundo, matando a 17,9 millones de personas al año: en comparación, el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis combinados matan a 3 millones [(OMS)]]

No todos los corazones son iguales ... pero deberían serlo

El Día Mundial del Corazón es la mayor plataforma de sensibilización para la ECV y este año la estamos utilizando para destacar las desigualdades en la salud del corazón. Uno de los problemas más acuciantes sigue siendo el acceso a los medicamentos cardiovasculares esenciales: 2.000 millones de personas, alrededor de un tercio de la población, carecen de acceso a los medicamentos que necesitan, afectando principalmente a los países, regiones o zonas aisladas de las ciudades.(1)

En todos los entornos de ingresos también hay cada vez más pruebas de que las tasas más altas de eventos cardiovasculares y las barreras para acceder a la atención sanitaria están vinculadas a determinantes socioeconómicos de la salud, incluida la educación y la concienciación sobre la salud.(2)

La Profesora Karen Sliwa, presidenta de WHF, comentó:

"Dentro de mi país de origen, Sudáfrica, como en tantas zonas del mundo, algunos grupos de población son ricos con acceso a una educación y atención de salud excelentes, mientras que la mayoría siguen teniendo falta de recursos para educación, residiendo en la pobreza absoluta o relativa. Independientemente de dónde se produzcan en el mundo, los determinantes socioeconómicos de la salud y la pobreza tienen efectos profundos en los patrones de la ECV y su prevención, empeorados por el diagnóstico tardío y el acceso limitado a diversas formas de tratamiento de las enfermedades. Junto con la promoción específica, el Día Mundial del Corazón juega un papel importante en la estrategia de WHF para crear conciencia sobre estos temas y difundir el mensaje de estilos de vida saludables para el corazón en todas las poblaciones."

Mi corazón, tu corazón

El Día Mundial del Corazón tiene como objetivo combatir el creciente número de personas con ECV y la igualdad de la salud del corazón. El 29 de septiembre, personas de todo el mundo se unen para luchar contra la ECV haciendo y compartiendo sus propios carteles de campaña, realizando actividades de sensibilización, difundiendo la palabra en las redes sociales, compartiendo los vídeos de la campaña, organizando actividades de recaudación de fondos para su fundación local del corazón e iluminación de emblemas, edificios o monumentos icónicos.

Para hacer su promesa de apoyar la salud del corazón este Día Mundial del Corazón, visite worldheartday.org [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01....], puede crear y compartir su propio cartel y promesa usando #WorldHeartDay y etiquetar www.facebook.com/worldheartfederation [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__emea01....].

