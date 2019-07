23 de julio de 2019

Una inversión en el futuro de la industria láctea de Tailandia: Yili da la bienvenida a China al personal de Chomothana para la fusión cultural y la formación operativa

HOHHOT, China, 23 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Yili Group, una importante empresa láctea que cotiza en Shanghái (SHA: 600887), ha comenzado el programa de formación de Chomthana, con la visita al Yili Group en China de directivos y representantes de empleados del distribuidor de helados y comida congelada más grande y más conocido de Tailandia para ocuparse de la integración cultural de la marca y aprender sobre la condición operativa general en las oficinas centrales de Yili en Mongolia Interior del 10 al 14 de julio.

Catorce miembros del personal de nueve departamentos, entre los que se incluye producción, calidad, energía, recursos humanos, importación y exportación, investigación y ventas, participaron en el curso de cinco días de cultura empresarial y tecnología emergente en las oficinas centrales de Yili.

"Nos complace aprovechar esta oportunidad para presentar los valores fundamentales y la cultura de Yili a nuestro equipo de Tailandia, haciéndoles sentir el calor de formar parte de un equipo global de 50.000 compañeros", afirmó el personal del Departamento de Recursos Humanos de Yili Group. "Espero que este viaje les ayude a comprender la misión de Yili y nuestro enfoque en emplear las últimas tecnologías en nuestra búsqueda para crear la fuente más avanzada y confiable de nutrición e innovación de lácteos en la industria".

Con un énfasis en mejorar la capacitación de su personal, la compañía se dedica al desarrollo de talentos a escala global, creando no solo expertos especializados en todas las áreas de la cadena industrial, sino también nuevas habilidades para ofrecerles más opciones profesionales. En mayo de 2019, el premio "Excellence in Practice Award" otorgado a Yili por la Association for Talent Development (ATD), una asociación sin ánimo de lucro que da servicio a aquellos que desarrollan talento en el lugar de trabajo, en reconocimiento a su papel en la creación de talentos globales en la industria láctea.

Creemos que con lo que hemos observado y logrado con este viaje, estamos listos para seguir adelante con nuestros protocolos generales de gestión en Chomthana y proporcionar más productos y servicios de gran calidad junto con Yili Group", afirmó el Sr. Thanapol, el Director de Producción de Chomthana.

Con un sistema global de recursos, innovación y marketing implantado y una estrategia de desarrollo de talentos basada en su estrategia, la compañía seguirá invirtiendo en un mayor desarrollo de talentos, esforzándose por proporcionar a cada personal un conjunto de habilidades que sentará las bases sólidas para el desarrollo de la industria lechera.

Acerca de Yili

Desde 1956, Yili Group ha sido el mayor productor en China con más de 60 años de desarrollo. Actualmente Yili ocupa el primer lugar en Asia según el Rabobank "Global Dairy Top 20" de 2018 y es la única empresa de lácteos que da servicio a los juegos olímpicos de verano y de invierno. Mediante tecnología, Yili pretende construir la plataforma de cooperación en investigación en Industria-Universidad líder en I + D para la industria de alimentos naturales. Yili fue galardonada con "Mejores prácticas de China para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (SDGs, por sus siglas en inglés)" por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo en 2017, y ocupa el tercer lugar entre las "50 marcas de alimentos más valiosas del mundo" elaborada por Brand Finance en 2019.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/950749/Yili_Group.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/950749/Yili_Group.jpg]

