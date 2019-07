1 de julio de 2019

Young Living anuncia su nueva granja asociada en Filipinas

La granja de coco Kalipay proporcionará aceite de coco a Young Living y ayuda a la comunidad local

LEHI, Utah, 1 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511493-1&h=2601566137&u...], el líder mundial en aceites esenciales, ha anunciado hoy su nueva granja asociada en Filipinas: la granja de coco Kalipay. La granja de coco Kalipay marca la diferencia en su comunidad al empoderar a la población local y ayudar a proteger el medioambiente.

Puesto que la responsabilidad social es una parte importante de su filosofía, la granja de coco Kalipay realiza una donación anual a la Fundación Lao, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a empoderar a la población filipina menos afortunada a través de la educación, la capacitación en medios de sustento y la formación de valores. Además de realizar donaciones a la Fundación Lao, la granja también patrocina a los hijos de los productores de coco locales para que reciban formación en tecnología electromecánica, lo que contribuye a romper el ciclo de pobreza y empoderar a una nueva generación. Un total de 84 estudiantes han sido patrocinados hasta la fecha.

La granja de coco Kalipay utiliza además química verde: una nueva disciplina que optimiza el uso de recursos y minimiza los residuos. Basándose en la creencia de que cada fase del proceso cuenta, la granja está implementando estas nuevas prácticas para que su impacto sea el menor posible.

"Young Living tomó la decisión hace ya mucho tiempo de hacer lo que muchas organizaciones no se plantean: anteponer la causa a los beneficios", dijo Lauren Walker, directora general de cadena de suministro de Young Living Essential Oils. "Podríamos haber adquirido el aceite de coco que necesitamos para nuestros productos de muchas formas; formas que hubiesen sido mucho más sencillas o baratas. La granja de coco Kalipay se desmarcó como fuente sostenible de cocos. Elegimos la granja de coco Kalipay porque ellos comparten nuestros valores en cuanto a comunidad y sostenibilidad, que son partes integrales de nuestro Compromiso 5×5 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511493-1&h=465135750&u=...]".

Todos los productos Young Living que utilizan aceite de coco procedente de la granja de coco Kalipay contribuyen a escolarizar niños y protegen el medioambiente. Young Living continuará colaborando con más granjas como Kalipay, que hacen cosas por las comunidades locales e implementan prácticas sostenibles.

Para obtener más información sobre la granja de coco Kalipay, visite YoungLiving.com.

Acerca de Young Living Essential Oils Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi (Utah), es el líder mundial en aceites esenciales, ofreciendo los productos infundidos de aceite de la más alta calidad disponibles en el mercado. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en el sector y establece un estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal, que incluye tres pilares fundamentales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios directivos ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecen productos auténticos y puros que sus miembros podrán usar y compartir de forma segura con su familia y amigos. Los productos de Young Living, procedentes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades a los más de seis millones de miembros mundiales para encontrar el sentido del propósito y el bienestar durante toda su vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511493-1&h=655094421&u=...], siga a @youngliving [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511493-1&h=2651901632&u...] en Instagram o visite nuestro perfil en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2511493-1&h=2620332804&u...].

