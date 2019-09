El 10N, el plan de ajuste y las arcas de la Generalitat, en la primera sesión de control a Puig de la legislatura

El PSPV descartar preguntar y Compromís pide respuesta a la "proliferación descontrolada" de casas de apuestas

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El 'president' de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, responderá este jueves, 26 de septiembre, en Les Corts a varias preguntas relacionadas con las consecuencias de las elecciones generales para la Comunitat, la "proliferación descontrolada" de las casas de apuestas, el plan de ajuste del Consell y la situación financiera de la administración autonómica.

En la primera sesión de control de la X legislatura, Puig dará cuenta de estas cuestiones planteadas por Unides Podem-Esquerra Unida, Compromís, PP y Ciudadanos (Cs), respectivamente, según han anunciado los grupos este lunes.

Mientras tanto, los socialistas finalmente han acordado no plantear ninguna cuestión porque el propio Puig ha pedido al grupo que no lo hagan, al considerar que las sesiones de control corresponden a la oposición y "no deben ser una cuestión laudatoria del gobierno", según fuentes del partido.

Respecto al resto, la portavoz 'morada', Naiara Davó, preguntará por las consecuencias que tendrá para la Comunitat la nueva cita electoral en España del domingo 10 de noviembre, tras la investidura fallida del presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

También del Botànic, el síndic de Compromís, Fran Ferri, pedirá conocer qué medidas tiene previsto impulsar el Gobierno valenciano ante la "proliferación descontrolada" de casas de apuestas y el "alarmante aumento" de la ludopatía, "especialmente entre los más jóvenes".

Por parte de la oposición, la presidenta del PPCV y síndica del grupo 'popular', Isabel Bonig, inquirirá al jefe del Consell respecto a cómo valora la situación económica-financiera de la Generalitat Valenciana.

Y de la bancada 'naranja', el líder de Cs en la Comunitat y portavoz del grupo, Toni Cantó, quiere saber "en qué consellerias y de qué forma repercutirá en el Consell los recortes presupuestarios de más de 450 millones de euros anunciados por el Ministerio de Hacienda".

El curso parlamentario arranca tras las dos semanas de comparecencias de consellers para explicar sus objetivos hasta 2023. El pleno de esta semana se centra exclusivamente en las propuestas y las interpelaciones ordinarias, con lo que las peticiones de comisiones se dejarán para la siguiente sesión, según acordó la semana pasada la junta de portavoces.

PRIMERAS PROPUESTAS

Un día antes de la sesión de control, el debate girará este miércoles 25 en tornos a propuestas de carácter social, como la de Vox sobre la obligatoriedad de las banderas oficiales en institutos. Cs mostrará su "preocupación" por el calendario para "acabar con las listas de espera y los barracones", además de preguntar al conseller de Educación, Vicent Marzà, "cuál es la política lingüística y si sigue en la misma línea".

Ya del Botànic II, Unides Podem quiere que Les Corts den luz verde a una proposición no de ley (PNL) para condenar la gestación subrogada, una propuesta que lleva al resto de parlamentos autonómicos.

Y de Compromís, otra PNL para "introducir el derecho civil valenciano", una cuestión que "afecta a miles de valencianos por todas las normas relativas a matrimonios y parejas de hecho que han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional".