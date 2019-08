Ábalos rechaza que las palabras del Rey sean una injerencia: "Trata de lanzar un mensaje de moderación y gobernabilidad"

448213.1.644.368.20190805135313

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado que no ve las palabras del Rey Felipe VI, en las que señaló este domingo que esperaba que los partidos puedan encontrar una "solución" a la situación política española antes de ir a unas nuevas elecciones, como una injerencia, sino que cree que el monarca "trata de lanzar un mensaje justamente de moderación y gobernabilidad".

Así se ha pronunciado el ministro este lunes durante una visita a València, en la que ha supervisado las instalaciones del Control de Tráfico Centralizado de Adif de Valencia-Fuente de San Luis, al ser al ser preguntado por los medios de comunicación por las palabras de Felipe VI.

"No se trata de ninguna injerencia en la medida en que no opina, como debe ser. Creo que es una apuesta por la estabilidad del país; una de las funciones del Jefe de Estado es la moderación de los poderes del Estado y creo que trata de lanzar un mensaje justamente de moderación y gobernabilidad, que no es sino fortalecer la institucionalidad en este país", ha sostenido.

En este contexto, ha apuntado que es algo que al monarca "le compete" dentro de sus funciones. "Otra cosa es que se aventurara a decir quién, cómo y de qué forma", ha puntualizado, para añadir: "Eso ya escaparía, pero apostar por la gobernabilidad, por fortalecer la institucionalidad y dar certidumbre al país creo que entra en sus responsabilidades".