11 de septiembre de 2019

Acciones artísticas, charlas y presentaciones en el Encuentro de residencias de mediación cultural del OCCC

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Cultura Contemporània celebrará, el próximo 14 de septiembre, el Encuentro Cultura Resident València con varias acciones artísticas, charlas y presentaciones y la presentación del resultado de proyectos de mediación cultural.

Así, tras seis meses de trabajo junto a varios colectivos de la ciudad, este sábado, 14 de septiembre, los proyectos de Äther Studio (Audrey Lingstuyl y Michael Urrea) y Eva Fernández se muestran al público en el centro de arte para generar un intercambio de saberes con el resto de la población.

El Encuentro Cultura Resident València se desarrollará a lo largo de todo el día en el Centre del Carme, de 11.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita.

El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, manifiesta, en un comunicado, que "desde el Consorci de Museus y desde el Centre del Carme se entiende la mediación cultural como un proceso de trabajo que trasciende el ámbito del museo con proyectos que se desarrollan en otros espacios como la escuela o en comunidad".

"En este sentido, las residencias de mediación cultural permiten que otros sectores de la población que habitualmente no tienen un contacto directo con la cultura se sientan partícipes de la creación actual, favoreciendo su aproximación al arte contemporáneo y por tanto su apreciación, porque no se puede estimar aquello que no se conoce", agrega.

Por su parte, la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, ha recordado "el importante papel que desempeña el programa de residencias artísticas de la Generalitat Valenciana, 'Cultura Resident', en la profesionalización del sector cultural valenciano, con residencias que tienen lugar tanto en territorio valenciano como en el extranjero".

Amoraga ha señalado como ejemplo la participación de Rosalía Banet en la apertura de la temporada cultural en Helsinki, o próximamente los Open Studio de Estelle Jullian y Javier Rodríguez durante sus residencias en Ginebra y en Praga, respectivamente, como artistas seleccionados en la convocatoria 'Cultura Resident Internacional'.

En el Encuentro Cultura Resident València participan los dos proyectos en residencia desarrollados desde febrero en el Centre del Carme Cultura Contemporània: 'Valentia, el nacimiento de una micronación', de Äther Studio (Audrey Lingstuyl y Michael Urrea) y 'Abundancia: contrato cultural y cuidado de la vida', de Eva Fernández.

'Valentia. Ensayo para una micronación' (Claustro gótico

11.00-21.00 horas) es una instalación que constituye la tercera y penúltima etapa del proyecto, realizado por Äther Studio en el marco de su residencia de mediación cultural en el Centre del Carme Cultura Contemporània. Las dos etapas anteriores del proyecto consistieron en la realización de una serie de actividades junto a visitantes del CCCC, estudiantes, niños, inmigrantes en riesgo de exclusión y personas refugiadas.

Todas estas actividades estuvieron orientadas a reflexionar colectivamente sobre la constitución de las identidades nacionales y su repercusión en la comprensión de lo local y lo global, por lo que el objetivo de esta tercera etapa es llevar estas reflexiones al ámbito práctico.

UNA NACIÓN EXPERIMENTAL

La instalación 'Valentia. Ensayo para una micronación' es una acción artística que durante diez horas seguidas 'libera' el Claustro Gótico del Centre del Carme. Como su nombre lo indica, esta instalación es un ensayo. Un espacio abierto a la prueba, al error, a la intención y a la expresión. A la vez un laboratorio de naciones y una nación experimental.

Técnicamente la instalación consiste en un espacio delimitado dentro del cual se ubica una cámara que transmitirá en vivo todo lo que allí suceda. Durante las diez horas de duración los visitantes son invitados a ocupar este espacio, sin ningún tipo de instrucción o previsión de uso más que las dispuestas en la declaración de intenciones de la micronación de Valentia.

Además, se ha programado la conversación: 'Valentia. Una micronación en un mundo hipernacionalizado' (Aula Capitular 16.00-18.00 horas), un conversatorio abierto con la participación de diversos especialistas que han colaborado en la realización del proyecto, entre ellos la comisaria y coordinadora de proyectos culturales Alba Braza. En medio del resurgimiento de los nacionalismos, este conversatorio propone pensar en la noción de micronación como estrategia de reflexión y subversión.

Asimismo, se hará una Asamblea abierta y entrega del libro-libreta 'Abundancia' (Aula Capitular 12.00-14.00 horas). A lo largo de estos seis meses, Eva Fernández ha trabajado en sesiones periódicas en formato asamblea con un grupo de mujeres. En estos encuentros, realizados en el Centre del Carme, el grupo ha puesto en común relatos de vida, memorias, identidades e historias familiares en el contexto sociohistórico de cada una.

Partiendo de una libreta que la artista encontró con una reflexión de su abuelo, militante anarquista, preso tras la guerra pero haciendo planes de futuro al tiempo que afirmaba "ahora que estamos a tiempo", e incitaba a enterrar odios y rencillas. Eva plantea que no hay derrota si en el contrato cultural apostamos por la vida. Hacer visible tanto contenido valiente y precioso que no está legitimado o no cabe en lo que abarca el contrato cultural más 'autorizado' ha sido el objetivo de esta residencia de mediación.

Todas las mujeres que han participado de 'Abundancia', lo han hecho apostando por poner ahí lo más importante para ellas. Ese contenido es el que ahora se quiere devolver en forma de objeto: un libro-libreta, es decir, un libro que invita a seguir siendo escrito. Un libro-herramienta para que otras personas sigan produciendo. La entrega del libro-libreta será a las personas invitadas a la asamblea final, para que lo continúen escribiendo, animando a actuar desde la mediación en la cultura para que cada obra dé vida y cada vida, obre.

En palabras de la artista: "A un contrato cultural fecundo para la vida es a lo que nos convocaba 'Abundancia' y el libro-libreta es el dispositivo que nos hemos inventado para que las palabras e imágenes nos ayuden a conseguirlo".

La presentación y última asamblea del proyecto será exactamente eso: una asamblea, "es decir, un círculo donde invitamos a todo el mundo que participe a nombrar lo importante y ponerse a la tarea de realizarlo de algún modo", afirma la residente Eva Fernández. Esta última asamblea será abierta y contará con invitadas especiales: "hemos trabajado juntas produciendo lo más vital para nosotras mismas y confiando que sirva a otras y otros".