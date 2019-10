4 de octubre de 2019

Activistas estudian acciones legales por el desalojo de Forn de Barraca y critican la "equidistancia" de la Generalitat

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Activistas que acamparon en la alquería de Forn de Barraca de Alboraia (Valencia), cerca de la V-21, antes de la demolición, han anunciado que sus abogados están estudiando acciones legales por el desalojo que se produjo el pasado viernes y han criticado la "falta de apoyo" y la "equidistancia" de la Generalitat Valenciana.

Así se han expresado este viernes los activistas Andrés Igual, Violeta G. Carreño, Datxu Peris e Ignasi Vázquez, en una rueda de prensa en la que han mostrado su versión de los hechos. El pasado viernes, agentes de la Guardia Civil detuvieron a cuatro personas durante el desalojo de los concentrados alrededor del Forn de la Barraca para tratar de evitar su demolición con motivo de la ampliación de la V-21.

Los activistas han subrayado que "desde los despachos se podían haber hecho muchas cosas", pues han recordado que el proyecto "lleva años de recorrido", por lo que consideran que "han tenido tiempo de actuar".

Cuestionados por las declaraciones de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que indicó que cuando se movilizó hace unos años para apoyar a los afectados por los derribos en el Cabanyal de València no "podía hacer el trabajo" de ahora como vicepresidenta y aseguró que, de lo contrario, "estaría en el Forn de la Barraca físicamente", Vázquez ha apuntado que le pidieron que actuara y ha censurado que "solo ahora que tenemos un problema público se posiciona".

En este contexto, han lamentado que sienten "mucha falta de apoyo" por parte del Consell y creen que han tomado una posición "equidistante" ante el problema".

"Podrían haberlo utilizado como punta de lanza para reivindicar una nueva financiación e invertirla en transporte público y que no hiciera falta la ampliación. No se han posicionado ni a favor ni en contra, han estado callados hasta que les ha explotado en la cara. Nos avergüenza que los representantes políticos estén callados", ha aseverado Carreño.

Sin embargo, han expresado que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, "aún está a tiempo de parar el proyecto". "Esperemos que reaccione. Somos dialogantes, nuestra intención no es crear conflicto, sino solucionar los problemas antes de que ocurran", ha defendido Carreño.

Respecto al desalojo de Forn de Barraca, Igual ha denunciado la actuación "sin duda desproporcionada" de los agentes, "tanto por el número de efectivos desplazados como por las formas utilizadas". En concreto, ha detallado que había un dispositivo de más de cien agentes, alrededor de 20 vehículos y un helicóptero, "frente a un grupo de personas en actitud pacífica".

"IRREGULARIDADES" EN EL DESALOJO

Asimismo, ha señalado que consideran que hubo "irregularidades" en el proceso de actuación, pues ha asegurado que no mostraron la orden judicial de desalojo --un trozo de la parcela no está expropiada y era donde se encontraban los activistas-- y que los agentes no llevaban el número de identificación visible.

Los activistas han explicado que los detenidos están en libertad con cargos y han detallado que tres de ellos fueron arrestados por resistencia a la autoridad y usurpación y el último por atentado contra la autoridad. "Había once personas cuando se desalojó y seis de ellas han terminado con lesiones, como esguinces, fisuras de ligamento o hematomas", ha precisado Carreño.

En la misma línea, ha indicado que hubo "diferente trato por cuestión de género", pues ha asegurado que las lesiones más grandes las sufrieron las mujeres, lo que muestra "una agresión mucho más fuerte", o la "guerra psicológica" en los calabozos contra las mujeres. Además, ha añadido que a una de las detenidas se le negó material higiénico pese a tener la menstruación.