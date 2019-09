El acusado de intentar llevarse a una niña en Luceros lo niega y asegura que ni se fijó en la menor

La madre relata que el hombre la cogió de la capucha y ella llegó a arrancar cabello a su hija al tratar de impedirlo

ALICANTE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre de 70 años acusado de intentar llevarse a una niña de 8 en la plaza de Luceros, en el centro de Alicante, cuando la menor iba cogida de la mano de su madre, ha negado los hechos, ha asegurado que ni se percató de la presencia de la niña y que fue la madre quien se dirigió a él en un primer momento.

El procesado ha dicho que no tocó a la menor y que solo cuando la Policía le detuvo a escasos metros del lugar supo que se trataba de una niña. "No es verdad, ¿dónde me la meto, en el bolsillo?", se ha preguntado a preguntas del fiscal. El acusado vivía en una autocaravana donde la Policía localizó un kilo de marihuana, un revólver detonador y juguetes sexuales.

El fiscal solicita para el acusado tres años de cárcel por un delito de detención ilegal en grado de tentativa y, alternativamente de coacciones, así como un año por el kilo de marihuana que se le localizó en la autocaravana donde vivía y 23 meses por tenencia de armas prohibidas por el revólver detonador.

En el juicio, el hombre ha señalado que vivía en la autocaravana en El Palamó y que bajó al centro de Alicante en el TRAM. Así, en la plaza de Luceros, frente a un escaparate, se dio cuenta de que la madre le miraba y que le dijo "hola". Entonces, él le preguntó si le conocía y ella contetsó que no.

El hombre ha afirmado que se ofreció a regalarle algo de lo que estaban viendo en la tienda, a lo que ella se negó y ha asegurado que no se fijó en la niña. Además, ha mantenido que si hubiera intentado llevárselo, la madre hubiera gritado o la pequeña llorado y que la plaza, que estaba llena de gente, se hubiera dado cuenta.

Los hechos se produjeron a finales de enero de 2018 y ha justificado ir vestido con bufanda y gorro, además de gafas de sol, porque sufre de la garganta. Y ha negado que hubiera intentado quitarse esos complementos cuando la Policía le detuvo pero sí ha reconocido que llevaba unas tenazas para cortarse las uñas y una pastilla, con receta médica, para la erección.

DÍA DEL CUMPLEAÑOS

Por su parte, la madre ha explicado que ese día su hija cumplía los 8 años y estaban en la zona a la espera de que la abuela terminara de trabajar para ir a recoger la tarta para la fiesta.

Así, ha detallado que el hombre se les acercó y le dijo "guapa", a lo que ella le respondió llamándole "cerdo", porque pensaba se dirigía hacia su persona y que cogió a la niña de la capucha y tiró de la menor con el argumento de que quería comprarle un regalo. La mujer se opuso y llegó a tirar fuertemente de la chaqueta y del pelo de su hija en el intento por evitar que se la llevara, hasta el punto de arrancarle algún cabello.

La madre ha indicado que la plaza estaba llena de gente y que una pareja que pasaba le preguntó si ocurría algo y ellos quienes reclamaron la atención de agentes que circulaban por Luceros y que localizaron al arrestado más adelante cuando se quitaba la bufanda, la gorra y las gafas de sol.

MARIHUANA Y REVÓLVER

La Policía localizó en el registro de la autocaravana un kilo de marihuana y un revólver detonador, además, de juguetes sexuales. El hombre ha detallado que la marihuana fue de cuando cultivó dos plantas, y que era para consumo personal suyo y de su hijo. Sobre el arma ha indicado que la tenía porque se requiere de una protección porque en una autocaravana es fácil entrar.

Los peritos de balística han precisado, al respecto, que hasta octubre de 2017 era legal tener un arma de ese estilo, pero que la normativa cambio y se consideraba armas prohibidas. No obstante, había una carencia de seis meses, hasta abril de 2018, para declarar su posesión o para proceder a su destrucción.

La defensa ha solicitado al término de la sesión la libre absolución de su defendido después de haber planteado al inicio del juicio una cuestión previa de nulidad por la detención y el registro posterior, ya que a su juicio los hechos carecen de relevancia penal.

Así, ha atribuido el arresto en Luceros y el registro de la autocaravana por una primera detención de su defendido 15 días antes en una causa sin relación con los hechos y que es "independiente" de la que se juzgaba este miércoles. Para el abogado, con la detención por el caso de Luceros se conculcaron derechos fundamentales y de garantía procesal. El tribunal no ha estimado la cuestión previa.