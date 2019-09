APV, Consell y Ayuntamiento de València impulsan tres comisiones para abordar el impacto portuario y minimizarlo

El puerto pedirá un informe medioambiental y de movilidad sobre su actividad y otro sobre una entrada ferroviaria en el acceso norte

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La administración central, a través de la Autoridad Portuaria de València (APV) y de Puertos del Estado, el Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de la ciudad han acordado este miércoles crear tres comisiones de trabajo para impulsar la "coordinación" entre estas administraciones al abordar asuntos relacionados con la actividad del puerto y "minimizar" de este modo "el impacto medioambiental" que este recinto tiene sobre la capital valenciana.

Así lo ha anunciado el conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, tras la reunión que ha mantenido con el presidente de la APV, Aurelio Martínez; el presidente de Puertos del Estado, Salvador de la Encina, y el alcalde de València, Joan Ribó, para hablar de la nueva relación del puerto con la ciudad.

El responsable autonómico, que ha considerado que con este acuerdo "comienza un nuevo impulso en las relaciones entre el puerto y la ciudad" y "un nuevo impulso de coordinación entre todas las administraciones", ha explicado que una de las comisiones se conformará con "agentes sociales y económicos del puerto"; otra, con "asociaciones sociales, vecinos y ecologistas", y otra, con el puerto y el ayuntamiento.

"La coordinación es fundamental en los próximos años para minimizar el impacto medioambiental que tiene el puerto y garantizar un crecimiento sostenible" como "queremos todos", ha expuesto España. Ha señalado que "lo importante en los próximos años es minimizar el impacto del puerto y compensar a la ciudad por toda la actividad económica que tiene en la ciudad".

El conseller ha agradecido "al alcalde su actitud y predisposición" para "mejorar esa coordinación", al igual que ha hecho con "el Estado, a través del Ministerio de Fomento, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria". Ha agregado que el cometido de los nuevos grupos de trabajo será "repasar todos los temas que afectan al puerto", "el grado de cumplimento de los diferentes acuerdos que se han firmado durante los últimos años" e "incorporar nuevas demandas".

Asimismo, Arcadi España ha avanzado que Aurelio Martínez ha mostrado "su voluntad de impulsar", por un lado, "el estudio de un acceso ferroviario" en el proyecto de acceso norte, además del previsto para camiones, y por otro, "un estudio con expertos independientes sobre el impacto del puerto en todas sus variables" cuyas conclusiones asumirá la APV "para reducir el impacto medio ambiental y mejorar la movilidad".

"Normalmente, se han hecho estudios de carácter económico o técnico. Ahora, el puerto va a incorporar también un estudio medioambiental y de movilidad", ha precisado el titular de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Ha precisado que este informe es independiente de la nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la ampliación del puerto "que se está debatiendo y que el próximo ministerio tendrá que decidir".

Por su parte, el alcalde de València ha valorado la importancia y utilidad del encuentro de este miércoles para avanzar en la relación puerto-ciudad y la decisión de crear las citadas comisiones e incorporar en ellas a entidades vecinales, sociales y económicas. Ha expresado su "satisfacción" por ello y ha mostrado su "voluntad de continuar trabajando" en esta línea.

"DESCARBONIZACIÓN"

Joan Ribó ha comentado que el grupo de trabajo entre el consistorio y la APV recogerá la que ya funcionaba entre estas dos instituciones. "Hoy hemos dado un paso. No venimos de una época de confrontación. El Ayuntamiento de València y el puerto han llegado durante los últimos cuatro años a acuerdos sustanciales", ha afirmado el primer edil, que ha citado como ejemplo el desarrollo del Parque de Desembocadura.

Igualmente, ha resaltado la posibilidad de avanzar hacia "la descarbonización del puerto" procurando que "la energía se produzca cada vez más en el mismo puerto y que en un futuro todos los cruceros que lleguen paren máquinas y se conecten a una estación eléctrica".

El responsable municipal ha expresado también su "satisfacción" ante la intención de Aurelio Martínez de contemplar "en el estudio de un posible acceso norte, un acceso ferroviario". Ha considerado que este es "el único" viable y ha señalado, en consecuencia, que "no entendería otra cosa", más cuando desde el Gobierno central se habla "de descarbonizar la sociedad española y eliminar las emisiones en 2050". "No tendría sentido hacer un túnel para camiones en este periodo", ha indicado.

DESACUERDO CON LA DIA

No obstante, Joan Ribó ha subrayado su desacuerdo con la APV respecto a la necesidad o no de hacer una nueva DIA sobre la ampliación del puerto y ha destacado que el Ayuntamiento defiende la elaboración de este documento para no contar solo con la declaración "de 2007". "Hay una discrepancia" y una "piedra en el camino", ha dicho Ribó, que ha asegurado que esta es una cuestión que se seguirá "discutiendo amigablemente" con la APV.

El alcalde ha comentado que cuenta con "un estudio jurídico" que le aconseja realizar una nueva DIA. "Pensamos que en aras de la situación medioambiental de la ciudad es importante hacerlo", ha insistido. Preguntado por si el puerto se ha comprometido a dejar en suspenso la adjudicación de las obras de la ampliación, el alcalde ha respondido que no y ha apuntado que por eso dice que se mantiene "una cierta discrepancia en este punto".

"Continuo pensando que se tiene que hacer una DIA", ha reiterado Ribó, al tiempo que ha recordado que esta es una postura que se ha transmitido a la administración central. El primer edil y el conseller han recordado que existe una carta de la consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, remitida al Ministerio de Transición Ecológica para reclamar una nueva DIA porque "hay una modificación sustancial" del proyecto.

"Mi posición la sabe todo el mundo y la mantengo. Tengo la obligación de trabajar para que las cosas que se hacen en el término municipal de València respeten el medio ambiente al máximo. La manera jurídica que hay es que se haga una DIA y se estudien las alegaciones", ha declarado el alcalde, que ha considerado necesario tener "garantías" de que la ampliación "no afecta de manera importante al medio ambiente".

Respecto a la "discrepancia" sobre esta DIA, el conseller ha afirmado que "lo importante" de la reunión de este miércoles "es continuar e impulsar el trabajo que ya se estaba haciendo y mejorar la coordinación". "Se puede trabajar en puntos que hay acuerdo y en los que no lo hay, buscar puntos de equilibrio y de solución. Diálogo, sostenibilidad y crecimiento", ha subrayado.