La APV pide que el debate sobre ampliación norte "pase a nivel técnico" y hará "lo que Puertos del Estado diga"

VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha pedido que el debate sobre la ampliación norte del puerto de València pase "a nivel técnico", por lo que ha pedido que los técnicos "estudien lo que se tenga que hacer". Así, ha señalado que la APV hará "lo que Puertos del Estado diga".

Así se ha pronunciado Martínez en la rueda de prensa posterior al consejo de administración de la entidad sobre la posibilidad de que sea necesario obtener una nueva Declaración de Impacto Ambiental para acabar de ejecutar la terminal norte, de la cual ya están realizadas las obras de abrigo. Martínez ha manifestado: "no tengo ningún interés en confrontaciones, no hay que entrar en polémica".

Al respecto, el alcalde de València, Joan Ribó, anunció el miércoles que el consistorio ha hecho un "pequeño estudio jurídico" que apunta que es "imprescindible", antes de realizar esa obra de ampliación, "plantear una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) nueva". Asimismo, este viernes el Consell ha indicado que ha solicitado una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica para "aclarar posibles dudas" en la ampliación norte del puerto de València y el informe de impacto medioambiental de 2007 en el que se apoya.

En este sentido, el director de la Autoridad Portuaria, Francesc Sánchez, ha indicado que ellos "no tienen ninguna duda" de que no es necesaria una nueva DIA porque "la ampliación norte ya está hecha" y lo que falta es "el relleno" --en referencia a los diques de abrigo, que ya están construidos, pero que todavía no albergan la futura terminal--.

Por ello, ha manifestado que "si alguien tiene alguna duda, que la plantee". "Entendemos que las hay, pero se tienen que trasladar a nivel técnico. Oiga, si ustedes no se fían de nuestras respuestas, pues vayan a Puertos del Estado y que les despejen las dudas. Nosotros ese proceso ya lo hemos hecho", ha aseverado.

Bajo este prisma, Martínez ha insistido en que "la actual declaración no ha caducado", pero ha dicho: "si hace falta, pues la haremos". Preguntado sobre si la necesidad de que se haga una nueva DIA puede afectar a la construcción de la entidad, el presidente ha reiterado: "si lo deciden los técnicos, lo haremos", y se ha encogido de hombros mientras ha comentado: "si perdemos la inversión...".

Respecto de la reunión que ha solicitado la consellera de Transición Ecológica Mireia Mollà con la ministra Teresa Ribera, Martínez ha señalado que espera "que vaya bien". "Nosotros esa visita ya la hemos hecho antes", ha apuntado.

PODRÍAN CONVOCAR UN CONSEJO EXTRAORDINARIO PARA APROBAR EL PROYECTO

Interpelado sobre porqué no se ha incluido en el orden del día la aprobación del proyecto de la empresa TIL para la ampliación norte (que es la única que ha presentado oferta), Martínez ha indicado que faltaba un informe técnico al respecto.

Así, ha señalado que "la documentación de TIL es muy exhaustiva, ha tocado muchísimos más temas de los que requería". Por ello, ha indicado que no quiere "meterle presión" a los técnicos para que realicen este informe, pero que una vez lo tengan, se podría convocar un consejo de administración extraordinario a principios de septiembre para aprobarlo.

En principio, el siguiente consejo del puerto está planteado para el 27 de septiembre, pero Martínez considera que una inversión como esta, "de un calado espectacular", merece la celebración de un consejo extraordinario. "No hay muchas inversiones de más de 1.000 millones de euros en España", ha manifestado.

"¿QUEREMOS QUE EL PUERTO SIGA CRECIENDO, DEJARLO COMO ESTÁ O ESTRANGULARLO?"

Por otra parte, preguntado sobre la posibilidad de que la nueva terminal finalmente no se acabe de realizar, Martínez ha destacado que los 240 millones de euros que se invirtieron en realizar los diques de abrigo serían "dinero tirado a la basura". "Solo podríamos poner mejilloneras", ha ironizado.

Al respecto, se ha preguntado: "¿Qué queremos que sea el puerto, queremos que siga creciendo, dejarlo como está o estrangularlo y quitarlo de en medio?".

"Si pensamos que no tiene que crecer más el puerto, que es una postura que no comparto, y entendemos que no sería necesaria la ampliación, otros puertos seguirán creciendo. Los barcos irán donde les admitan: hay muchos puertos, y València irá perdiendo posiciones. Es inevitable, así es la lógica económica", ha manifestado.

Así, ha puesto como ejemplo el puerto de Marsella (Francia), que hace "30 o 40 años era el primero del Mediterráneo" y que "hoy no está, no se cuenta con él".

Por ello, Martínez ha instado a "seguir haciendo los deberes" en la ampliación, aunque ha advertido: "no a cualquier coste". "Yo después de presidente, quiero ser ciudadano, y no quiero tener contaminación: es a eso a lo que hay que dedicar una parte el beneficio, a la sostenibilidad. Por eso queremos ser el primer puerto de Europa en tener equilibrio energético", ha explicado.

TÚNEL PARA REDUCIR EL IMPACTO VISUAL

Por otra parte, Martínez ha admitido que aunque la nueva terminal "va a ser toda eléctrica" y que "los camiones, dada la evolución tecnológica, añadan medidas" para reducir el impacto ambiental, el hecho de que pasen "12.000 o 25.000 camiones" puede tener un "impacto visual".

Ante esto, ha pedido "el túnel" que ha planteado la APV entre València y Sagunt para "solucionar ese impacto visual". "Ni los ves, ni contaminan, no encuentro un escenario más positivo", ha manifestado.

Además, preguntado al respecto de la posibilidad que planteó el alcalde Ribó de que el acceso norte fuera exclusivamente ferroviario, Martínez ha apostado por utilizar la línea actual bajo Serreria, "una vez esté construido el túnel pasante".

"Esa línea pasa por Parc Sagunt, y va a la Font de Sant Lluís, por lo tanto, está en el puerto", ha manifestado, pese a que ha considerado que "a lo mejor, hay una opción alternativa", por lo que ha vuelto a pedir "que vengan los técnicos".

PLAN DE INVERSIONES: 800 MILLONES HASTA 2028-2029

Durante el consejo de administración, el presidente de la APV también ha presentado un plan de inversiones de la autoridad, que tendrá un presupuesto de más de 800 millones con el que se acometerán actuaciones hasta 2028 o 2029.

Así, ha valorado el "trabajo realmente exhaustivo" para realizar esta planificación, que, entre otras cuestiones, mantiene que en el "peor escenario posible", el endeudamiento del puerto no superará los 600 millones. Actualmente, el puerto tiene una deuda de 399,4 millones de euros, y espera cerrar el año en 360.