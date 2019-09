19 de septiembre de 2019

Arcadi España buscará fondos europeos para potenciar la Red de Itinerarios No Motorizados

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha avanzado este jueves que en los próximos meses prevé reunirse con el personal de movilidad de la Comisión Europea con el objetivo de "buscar fondos" que ayuden a desarrollar la Red de Itinerarios No Motorizados, un ámbito que cree que hay que "potenciar muchísimo".

Así lo ha explicado en la entrega de los premios de la Semana de la Movilidad de la Comunitat Valenciana en el marco de la Jornada Valenciana por la Movilidad Sostenible, al ser preguntado por si la citada red de itinerarios, anunciada en la pasada legislatura, se desarrollará en esta.

El conseller ha explicado que "hay muchos proyectos de itinerarios no motorizados que están ya en marcha" y que se van a continuar impulsando "en paralelo" con los Planes de Movilidad Metropolitana Sostenible de las áreas de Castelló, València y Alicante-Elche. Y estos planes, ha asegurado, "no van a ser un freno" para itinerarios no motorizados, puesto que "tendrán su tramitación".

En este sentido, ha querido dejar claro que no llevarán a cabo "ninguna actuación" que no esté ya reconocida en estos planes de movilidad. El primer Plan de Movilidad Metropolitana Sostenible que se va a presentar será el del área metropolitana de Valencia, que es el que está "más avanzado". Después vendrán de otros municipios", ha precisado.

Al respecto, ha señalado que convocará una reunión con todos los alcaldes e implicados en ese área metropolitana para presentarles todo el trabajo que hay hecho y posteriormente será el proceso de información pública para ampliar el proceso participativo. En cualquier caso, se trabajará "siempre coordinadamente en esa versión de planificación macro y en actuaciones micro con los ayuntamientos que sea necesario", ha garantizado.

Durante la Jornada Valenciana por la Movilidad Sostenible, el conseller ha defendido que "tenemos que ser valientes y reflexionar hacia otras formas de transporte y movilidad más respetuosas con el medioambiente, más rápidas y más ágiles como es el ferrocarril, el tranvía, el metro, la bicicleta y otros medios alternativos".

El objetivo de estos actos, organizados por la Generalitat con motivo de la Semana de la Movilidad, es "concienciar, animar y reflexionar sobre un nuevo modelo de movilidad sostenible en la Comunitat Valenciana". Para Arcadi España, "el actual modelo basado en el uso intensivo del coche con la contaminación que eso genera, sobre todo en las grandes ciudades, es insostenible".

ACTIVIDADES SEMANA DE LA MOVILIDAD

La Semana de la Movilidad ha abordado la contaminación provocada por los medios de transportes con la participación del ex director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y que diseñó Madrid Central, Álvaro Fernández Heredia, que expuso, el lunes pasado, los resultados positivos en materia de rebaja de emisiones.

También dentro de este campo, este jueves el investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (Idaea) y Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente, Xavier Querol, ha dado una conferencia sobre 'Calidad del aire y movilidad urbana', "para concienciarnos y mejorar la movilidad sostenible en los próximos años".

Asimismo, ha destacado dos eventos más dentro de la Semana de Europea de la Movilidad; el primero celebrado en Alicante sobre movilidad con perspectiva de género. En ese sentido, Arcadi España ha reseñado que "el papel de las mujeres en el mundo del transporte todavía es muy reducido" y ha abogado por promocionar planes de igualdad como vamos a hacer en FGV, para "reequilibrar el papel que deben tener las mujeres en el sector del transporte que está muy desequilibrado".

Por último se ha referido al papel clave de los ayuntamientos como responsables de la "movilidad cotidiana", a su juicio "la más importante de todas", y ha resaltado la vocación "municipalista" de su Conselleria, al tiempo que destacado también el trabajo de instituciones, empresas y organizaciones por una movilidad sostenible.

PREMIOS DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

En esta edición ha recibido el primer premio en la categoría de municipios pequeños, menos de 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de Albal por la semipeatonalización de las plazas Santísimo y la Torre y calles adyacentes.

El segundo premio ha sido para el Ayuntamiento de l'Alcora por la renovación urbana de la plaza España y su entorno, y el tercer premio lo comparten los ayuntamientos de Picanya por la interconexión de carriles bici y 2,5 kilómetros nuevos de vias ciclopeatonal, y el de l'Alcuia por su Plan de movilidad urbana sostenible, PMUS, con un importante peso de participación pública

En cuanto a ciudades medianas de entre 50.000 y 20.000 habitantes, el Ayuntamiento de Cullera ha sido galardonado con el primer premio por la habilitación de un carril bici entre la estación de Renfe y la playa, conectando con el centro histórico; el segundo ex aequo ha reconocido al Ayuntamiento de Algemesí por 'Camina a l'escola', y al Ayuntamiento de Mislata por la mejora de la accesibilidad y la calidad de espacios peatonales.

El Ayuntamiento de Quart de Poblet ha recibido el tercer premio por la mejora del frente industrial y reordenación del polígono 9 d'Octubre-Masía d'Espí, con carril bici.

En el apartado de grandes ciudades, el Ayuntamiento de València por la nueva Ordenanza de Movilidad ha ganado el primer premio; el segundo ha sido para Ayuntamiento de Alcoi por el eje municipal ciclopeatonal, y para Ayuntamiento de Castelló de la Plana por la reestructuración de líneas de bus y mejora de la accesibilidad en las paradas, y el tercer premio para el Ayuntamiento de Torrent por las rutas escolares seguras e inteligentes

Los premios a 'Instituciones, empresas y organizaciones' ha reconocido, en primer lugar, a El Corte Inglés por el impulso del 'Día de la bicicleta', y a la Escuela de Educación Vial 'Pedro Tenza' por el proyecto BiciEscuela; en segundo lugar a CCOO por la guía 'La mobilitat quotidiana al treball, segura i sostenible. Propostes des de la perspectiva de gènere', y en tercero a Vectalia Navilens por el sistema digital para personas con discapacidad visual.

El premio 'Difusión y divulgación' ha valorado a Etiqueta Zero, publicación digital dedicada al motor y movilidad sostenible elaborada por periodistas con larga experiencia en distintos campos de la comunicación y la tecnología.

El primer premio para alumnos matriculados en universidades ha sido para Marc Balbastre por su Análisis y adaptación de rutas forestales para su accesibilidad universal en el término municipal de Gandía, el segundo para Jorge Luis Zambrano por su trabajo sobre Gestión eficiente del tráfico en entornos urbanos, y el tercero para Alejandro González por su proyecto Estrategia de implantación de infraestructura ciclista en la ciudad de València (Propuestas de inserción y mejora de la infraestructura ciclista).

Por último, se ha premiado la trayectoria de Eugenio Burriel de Orueta, especialmente por el desarrollo un sistema de transportes mediante tranvías, integrado en el 'Programa d'ampliació de la Xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en l'Àrea Metropolitana de València', durante su etapa como conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.