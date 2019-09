AVA-Asaja alerta que "algunos comercios siembran nerviosismo" para comprar fruta más barata y pide "tranquilidad"

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha pedido a "todos los productores de cítricos y caqui" que tengan "tranquilidad y prudencia" a la hora de vender sus cosechas a los operadores comerciales durante las primeras etapas de la recolección, tras detectar que "algunos comercios están tratando de sembrar un clima de nerviosismo con el objeto de adquirir la fruta a unos precios que no responden a las condiciones favorables del mercado".

En el caso de los cítricos, las previsiones de AVA-ASAJA confirman que hay una "notable" reducción de la producción para la campaña 2019/2020, que se sitúa en torno al 30% y que "incluso superará ese porcentaje en algunas variedades", según ha informado la entidad agraria en un comunicado.

AVA-Asaja ha destacado que "a diferencia de la temporada precedente y, por el momento, no se han producido adversidades climáticas de consideración". No obstante, "la única consecuencia imprevista derivada del tiempo es que la maduración de los frutos viene retrasada, pero ese factor es positivo porque evita un mayor solapamiento con los cítricos procedentes del hemisferio sur", ha agregado.

Según la asociación de agricultores, tras unos movimientos iniciales en verano para asegurarse un mínimo suministro, los operadores comerciales "han ralentizado el ritmo de compras y han coincidido en ofrecer cotizaciones similares o ligeramente más elevadas en comparación a la pasada temporada para las variedades tempranas y las navelinas".

En este sentido, desde AVA-ASAJA han explicado que la Mesa de Precios de Cítricos del Consulado de la Lonja de València recoge en sus últimos boletines semanales unos precios que, a su juicio, "no permiten compensar en absoluto la pérdida de kilos comercializados".

RECUPERACIÓN DE LA OFERTA EN LOS CAQUIS

En cuanto a los caquis, la asociación ha previsto una recuperación de la oferta después de la campaña pasada donde resultó "gravemente mermada" a causa del pedrisco, "por lo que el sector volverá a los niveles normales de producción que rondan las 400.000 toneladas", unas cifras "perfectamente asumibles" por los mercados españoles e internacionales que cuentan con una creciente demanda.

En estas circunstancias, el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha aconsejado a los productores que no entreguen sus cosechas a cualquier precio o sin precio. "No debemos olvidar que los agricultores tenemos una responsabilidad porque somos los que vendemos y ante un precio abusivo siempre podemos decir que no vendemos. Cada uno debe tener en cuenta sus costes de producción antes de firmar un contrato", ha señalado.

AVA-ASAJA realizará un seguimiento de la evolución comercial de los cítricos y caquis y hará llegar a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, cualquier información aportada por los agricultores que pueda significar un incumplimiento o una práctica abusiva por parte de los operadores comerciales.

APELA A LA PROFESIONALIDAD Y RIGOR DEL SECTOR

Por otro lado, la asociación de agricultores valencianos ha demandado ante la Conselleria de Agricultura a cuatro comercios que operan en la citricultura valenciana por recolectar mandarinas "que todavía no reunían unos mínimos estándares de color, zumo y dulzor".

En este sentido, Aguado ha apelado a la "profesionalidad y al rigor del sector para evitar que fruta verde llegue al mercado, porque eso solo acarrearía una depreciación del producto y una retracción del consumo a las puertas de la campaña".