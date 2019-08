28 de agosto de 2019

Cantó dice que la Ejecutiva de Cs debe decidir sobre España Suma y que la situación de Navarra era "excepcional"

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts Valencianes, Toni Cantó, ha reiterado que la postura de su partido respecto a la posible coalición de 'España Suma', que está planteando el PP repitiendo la fórmula de Navarra Suma --que integró al PP, Unión del Pueblo Navarro y Cs--, aunque ha puntualizado que es una decisión que "debe tomar la Ejecutiva" de la formación. En todo caso, ha apuntado que la situación en la que se encontraba Navarra era "excepcional".

Cantó ha sostenido este miércoles, después de la Junta de Portavoces, que la postura de Cs "sigue siendo la misma" y ha explicado que las condiciones de Navarra Suma eran "muy especiales".

"Lo que está sucediendo ha demostrado que teníamos razón, cuando Navarra es entregada al nacionalismo y a los proetarras de Bildu por parte del PSOE", ha indicado.

En este contexto, ha considerado que salen "reforzados", ya que avisaron que "había condiciones excepcionales" que hacían que aceptaran. "El PSOE entregó la alcaldía de Huarte a Bildu, vemos que sí hay una agenda que denunciamos y nos parece especialmente preocupante", ha denunciado.

"Son decisiones que debe tomar la Ejecutiva del partido, que se reunirá próximamente, pero nuestra posición no ha variado. Lo que me preocupa es que los que sí suman siempre, para no solucionar la financiación valenciana o politizar la justicia, son PP y PSOE", ha criticado Cantó.