La Casa Azul y Xoel López ponen punto final a los Conciertos de Viveros de València 2019

Los Conciertos de Viveros de la Gran Feria de València cerrarán la edición 2019 este jueves, 25 de julio. Después de 17 noches protagonizadas por artistas internacionales, estatales y locales de estilos variados, el escenario de los Jardines del Real albergará mañana dos maneras diferentes de acercarse al pop. En primer lugar, el público podrá conocer de primera mano el universo particular del gallego Xoel López. Por otra parte, el baile está asegurado con la presencia de La Casa Azul.

El proyecto encabezado por el productor Guille Milkyway es una de las referencias del pop electrónico español. La fórmula de su éxito reside en unos arreglos cuidadosos, unos estribillos pegadizos y unas letras alrededor de los sentimientos humanos más diversos, desde el amor y la felicidad hasta la melancolía y la frustración.

Estos ingredientes ya estaban presentes en sus primeras maquetas, las cuales no dejaban de sonar en las emisoras independientes a finales de la década de los 90.

El primer lanzamiento del grupo fue el EP 'El sonido efervescente de La Casa Azul' (2000), donde se recuperaban temas como 'Galletas' o 'Cerca de Shibuya', uno de sus primeros éxitos, recuerda la organización a través de un comunicado.

Ocupado en tareas de producción para otras bandas, Milkyway tardó tres años en terminar el primer larga duración del grupo, 'Tan simple como el amor' (2003). Canciones como 'Superguay', 'Como un fan' o 'El sol no brillará nunca más' se escucharon en salas y festivales de todo el país y, también, en Japón y Corea del Sur.

Sin embargo, su popularidad aún aumentó más en noviembre del 2007, cuando se editó La revolución sexual. Hay que recordar que el tema que daba título al álbum estuvo a punto de representar a España en el Festival de Eurovisión 2008 de Belgrado. Más adelante, llegaron discos como 'La Polinesia Meridional' (2011) y 'En Libertad' (2013), donde el barcelonés remezclaba a Nino Bravo.

Actualmente, La Casa Azul presenta su último lanzamiento: 'La gran esfera'. En su repertorio se encuentran canciones elaboradas desde el 2016 ('Podría ser peor', 'El momento', 'Nunca nadie pudo volar') y otros más recientes ('El final del amor eterno', 'Ivy Mike', 'El colapso gravitacional') que demuestran el buen momento de la formación.

Además, Guille Milkyway acaba de terminar una nueva grabación de 'La revolución sexual' donde ha aprovechado todo lo que ha aprendido como técnico de sonido y productor. Además, ha incluido una versión DJ Friendly que respeta la cadencia disco y ese mítico estribillo.

Por su parte, el cantante Xoel López es una de las voces más sinceras y honestas del panorama musical español. Durante más de dos décadas, el gallego ha trazado su propio camino en la industria sin caer en la comodidad o la autocomplacencia. Abandonó muy pronto los estudios musicales clásicos para comenzar a componer a la guitarra a partir de acordes simples. Poco después, se inició en la escena mod de A Coruña, a través de la cual conoció el pop-rock británico, el rhythm and blues y la música negra.

Militó en Los Nuestros, The Riddles, Los Covers y Elephant Band antes de iniciar su trayectoria en solitario con poco más de 20 años bajo el nombre de Deluxe. De esta manera, debutó con Not What You Had Thought (2001) y captó la atención del gran público con If Things Were To Go Wrong (2003) y el tema 'Que no', donde manifestaba su intención de seguir su sueño de ser músico. Tres discos después (Los jóvenes mueren antes de tiempo, 2005; Fin de un viaje infinito, 2007; y Reconstrucción, 2008), el artista decidió cerrar esta etapa.

En ese momento, Xoel López se fue a vivir a Argentina, desde donde viajó a otros países como Estados Unidos de América, Colombia, Uruguay, Chile o Brasil. Allí, el compositor buscó la inspiración y nuevos retos, al tiempo que tocaba con músicos de los lugares que iba visitando. Así, compuso los temas del disco Atlántico (2012), firmado por primera vez con su nombre y claramente influenciado por su aventura americana. El artista incidió en estas sonoridades en Paramales (2015), donde también incluyó melodías gallegas y africanas.

El último larga duración del compositor lleva por título Sueños y pan, editado en noviembre de 2017. Instalado otra vez en Madrid, el vocalista inició un nuevo período de renovación donde tuvieron cabida sintetizadores, programaciones y saxos con letras reflexivas e, incluso, místicas. Finalmente, el pasado 21 de junio Xoel López y el Combo Viramundo, donde se reúnen músicos para disfrutar y experimentar, entregaron una versión del clásico de Mecano "Me cuesta tanto olvidarte" en clave de bolero y bachata.