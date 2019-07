2 de julio de 2019

Catalá critica al PSPV: "No sé si no se entera, no se quiere enterar o está en un momento de histeria"

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha señalado que no sabe si el PSPV "no se entera, no se quiere enterar o está en un momento de histeria y nerviosismo" y ha asegurado que, "evidentemente", los 'populares' no tienen "nada que negociar" con Compromís

Así se ha pronunciado Catalá este martes en declaraciones a los medios de comunicación, después de que este lunes los socialistas aseguraran sentirse "engañados" por unos supuestos contactos entre Compromís y el PP acerca de los salarios de los ediles de la corporación.

Ribó, por su parte, ha explicado hoy que en la Junta de Gobierno del 26 de junio se aprobó una propuesta sobre el personal eventual asesor, que contempla que sus retribuciones fijas estarán sujetas a los incrementos que se establezcan por las correspondientes leyes de PGE o norma equivalente para el personal funcionario.

"El PSPV no sé si no se entera, no se quiere enterar o está en un momento de histeria y nerviosismo. Acusar al PP, que no está en la Junta de Gobierno y es el único partido que no nombra asesores en esa junta, de algo que ha hecho el PSPV y que han sido cómplices necesarios Ciudadanos (Cs) y Compromís, que también nombraron asesores, me ha sorprendido mucho", ha sostenido Catalá.

"UN PATIO DE NIÑOS"

La portavoz 'popular' ha subrayado que si PSPV y Cs "son coherentes y piden por escrito que a su personal eventual se le retire esa actualización salarial del IPC, voy a apoyarlos". "Espero que lo hagan, por coherencia", ha resaltado, al tiempo que ha lamentado: "Esto parece un patio de niños".

Por otro lado, ha apuntado que la "única negociación" que puede haber en el Ayuntamiento es entre el PSPV y Compromís. "El PP es el principal partido de la oposición y no tiene nada que negociar con Compromís, evidentemente", ha señalado.

"El que tiene que negociar, aunque no lo está haciendo, es el PSPV.

¿Qué negociación tenemos que tener nosotros? Es incoherente, da un poco de risa", ha recalcado.