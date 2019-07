Catalá declina asistir a la cena de un sector del PP este viernes y dice que no es una convocatoria "contra nadie"

Considera que en el PPCV es "momento de apretar filas" y aboga por "abordar de forma tranquila pero sin freno" el congreso de Valencia

VALÈNCIA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y diputada de esta formación en las Corts Valencianes, María José Catalá, ha señalado este miércoles que ha sido invitada a la cena que un sector del PPCV crítico con la actual dirección que encabeza Isabel Bonig ha organizado para este viernes pero ha precisado que ha declinado asistir.

Asimismo, ha indicado que cuando fue convocada a este encuentro se le explicó que "no era en contra de nadie" sino una cita de "un grupo de personas del partido" a las que "les apetecía encontrarse en un momento determinado".

"Creo que todas las cenas de verano y encuentros de amigos en estos días son entrañables", ha dicho, a la vez que ha confirmado que está "invitada a la cena" y ha insistido en que no es una reunión "en contra de nadie".

Catalá se ha pronunciado de este modo en un desayuno informativo, preguntada por la cena que para "intercambiar opiniones" y "recuperar el orgullo y la ilusión" por el partido.

"Creo que no tienen objetivo de atacar a nadie con este tipo de encuentro. Otra cosa es que la literatura de estos días vaya en un sentido u en otro. No entendí en la convocatoria que fuera una cena en contra ni del liderazgo regional ni de nadie concretamente", ha reiterado, a lo que ha agregado que no tiene pensado asistir.

Así, la también vicesecretaria de políticas sociales en el PPCV, ha detallado que cuando fue convocada a la cena le puntualizaron que "no era en contra de nadie".

"No interpreto que sea una cena en contra de nadie. Interpreto que es una cena de personas que han tenido responsabilidades políticas en este partido a las que tengo mucho cariño", ha expuesto. Tras ello, preguntada por si sabe si Isabel Bonig ha sido invitada a la citada cena, María José Catalá ha respondido que no lo sabe.

Respecto a la situación actual del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, María José Catalá ha opinado que "es momento de apretar filas" y que se debe "abordar de forma tranquila pero sin ningún tipo ya de freno la renovación o el congreso provincial, que está pendiente" para "a partir de ahí", llevar a cabo "todos" los cónclaves locales, "que derivan del provincial de Valencia".

"Por el hecho de que se configuran en cascada no se han podido realizar los congresos locales al no haberse producido el congreso provincial", ha detallado la responsable 'popular'.

"UNA ETAPA PARTICULAR"

Asimismo, preguntada por si considera que el PPCV debe "recuperar el orgullo de partido", Catalá ha comentado que esta formación "ha vivido una particular etapa" que ha sido "difícil" con "la pérdida de las instituciones" y de "responsabilidades públicas" tras perder el gobierno autonómico y otros provinciales y locales pero ha resaltado que eso le pasa a todos los partidos que pierden ejecutivos.

"En su día le pasó al Partido Socialista y a todo partido que pierda cualquier tipo de responsabilidad pública", ha apuntado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València en este sentido, a la vez que ha señalado que tras ellos se "tiene que hacer una transición".

María José Catalá ha agregado que no cree que el PPCV haya "perdido el orgullo" pero ha insistido en que se encuentra en "una etapa de transición". "Una etapa en la que tenemos que hacer una transición para seguir con nuestro camino y poder volver a presentar dentro de cuatro años un proyecto político que sea atractivo a los ciudadanos y que alcance los resultados electorales que perseguimos", ha afirmado.

SUCESIÓN

Por otro lado, sobre la sucesión de Isabel Bonig como máxima responsable del PPCV y por si percibe "malestar interno" en algunos sectores de esta formación, Catalá ha instado a pasar el verano u a descansar.

"Que pase el verano, que todo el mundo descanse. Si pasa el verano y descansamos después de tanta etapa electoral creo que todos vamos a volver a la carga en septiembre más relajados, más tranquilos", ha aseverado.

No obstante, respecto a los procesos sucesorios en los partidos, la portavoz municipal del PP ha comentado que esto no es algo que tenga en un momento que abordar su partido sino "todos los partidos". "Esto que nos pasa a nosotros les pasa a todos los partidos. No es exclusivo. Nos pasa a todos. Necesitamos descansar", ha insistido.