12 de julio de 2019

Catalá dice que se sigue "sin gobierno" en València y acusa a Compromís y PSPV de "pasar el rodillo" sobre la oposición

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha censurado este viernes que la ciudad sigue "sin gobierno" a pesar del acuerdo alcanzado y anunciado esta jornada entre Compromís y el PSPV para reeditar un ejecutivo progresista, dado que no se conocer aún "cómo se va a conformar" ni "las delegaciones" que lo integrarán.

Asimismo, ha avanzado que su grupo no descarta adoptar "alguna decisión judicial" ante "todas las decisiones que supongan una merma para ejercer la oposición en condiciones de normalidad" por "la falta de proporcionalidad" en la organización de la corporación, entre el ejecutivo y la oposición, y la "limitación de derechos" de esta última.

"La sensación es que la negociación sigue a la gresca. Hay una calma tensa que determina que todavía no se ha cerrado absolutamente nada. Me parece que la tercera capital de España debe estar gobernada por personas más responsables. València no merece estar más de 40 días sin gobierno municipal. Creo que el PSOE y Compromís no están a la altura de la gran responsabilidad que supone ser el gobierno municipal de València", ha expuesto.

Catalá ha acusado a estas dos formaciones de pasar, en la organización del consistorio para el nuevo mandato, "el rodillo" para que los miembros de la oposición -PP, CS y Vox-- no puedan "ejercer correctamente" sus "derechos fundamentales", entre ellos, el de estar informados y el de preguntar en los plenos sin límite de preguntas. "No se nos informa de nada y se confirma que se pasa el rodillo para que no podamos ejercer correctamente nuestros derechos fundamentales", ha criticado.

La portavoz 'popular' se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras la Junta de Portavoces celebrada en el consistorio, una reunión que ha tenido lugar después de la Junta de Gobierno Local y de que Compromís y PSPV hayan alcanzado el acuerdo que les posibilitará conformar un nuevo ejecutivo progresista para dirigir la ciudad en los próximos cuatro años.

María José Catalá ha lamentado que en la organización municipal prevista para esta legislatura "todas las dedicaciones parciales irán dirigidas a la oposición" y que la "nueva distribución de asesores" hecha "diferencia claramente entre la oposición y los miembros del gobierno".

"POR PRIMERA VEZ"

"Por primera vez en la historia de este ayuntamiento, los miembros del gobierno tendrán más asesores, un porcentaje mayor de asesores, que el resto de los grupos municipales", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que "antes siempre era la misma proporción". Igualmente, ha señalado que también, "por primera vez" en el consistorio "se ha limitado" a los partidos que están fuera del gobierno "el número de preguntas escritas que pueden presentarse al pleno" porque su labor "en algunos momentos colapsa algunos servicios municipales".

"Limitarlo es, una vez más, hacer un ejercicio de vulneración de los derechos fundamentales que tienen todos los ciudaadanos para que sus representantes políticos, aunque estén en la oposición, hagan una labor correcta de fiscalización. Esto es de manual, una vulneración de derechos fundamentales", ha planteado.

Tras ello, ha avanzado que el PP no descarta adoptar "alguna decisión judicial" por "la falta de proporcionalidad, la limitación de derechos de la corporación y con las decisiones absolutamente arbirtrarias de un alcalde -Joan Ribó (Compromís)- que con aquello que dijo de gobernar con la oposición que dijo en el pleno de constitución de la corporación se ha quedado solo en meras palabras".

"HOJA DE RUTA PARA AMORDAZAR"

Catalá ha aseverado que si se tuviera que "diseñar una hoja de ruta para amordazar a la oposición en una corporación municipal" a ella no se le ocurriría "ninguna medida más". En la misma línea, ha criticado que se haya planteado con "decisiones absolutamente arbitrarias" la composicón de las comisiones informativas del ayuntamiento y el número de miembros.

Respecto al desarrollo de la Junta de Portavoces, la responsable del PP ha criticado que "a estas alturas", los representantes de la oposición no han podido "tener acceso a ninguna información más allá de lo que ya sabíamos de la anterior semana", teniendo también en cuenta que "la semana que viene" tendrá lugar "el pleno de organización" del ayuntamiento.

"No sabemos las delegaciones, no sabemos las comisiones, ni número ni nombre. No se nos ha informado tampoco de cómo se va a constituir el gobierno municipal", ha expuesto.

La portavoz del PP ha lamentado que mientras, "la ciudad está acusando problemas graves como el cierre de las playas, licencias y organización de eventos, Palau de la Música, o pobreza infantil". "Seguimos sin gobierno, con una especie de entente no cordial de PSOE y Compromís", ha insistido, además de considerar respecto al futuro ejecutivo local que "lo que mal empieza, mal acaba" y advertir de que "los que se van a resentir son los ciudadanos".