3 de septiembre de 2019

CCOO PV advierte: "Un modelo que continuamente esté echando al paro y precarizando es socialmente tóxico"

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo y Formación de CCOO PV, Ana García Alcolea, ha destacado este martes la necesidad "impostergable" de una apuesta contundente por transformar el modelo productivo, ya que uno que "continuamente esté echando al paro y precarizando al conjunto de trabajadores y trabajadoras es socialmente tóxico y económicamente insostenible".

Así se ha pronunciado tras la publicación de los datos del paro de agosto, que reflejan que aumentó en 13.093 personas al final de mes en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 3,72% más y que sea la autonomía en la que más crece el desempleo en el pasado mes en el conjunto del país. De este modo, se contabilizan un total de 365.062 personas sin trabajo en el octavo mes del año en la región.

CCOO PV insta a avanzar integrando la sostenibilidad, y a tomar conciencia de que el incremento del desempleo perjudica al conjunto de la sociedad: "El drama del desempleo no se circunscribe a las familias desprovistas de recursos para cubrir necesidades básicas, sino a la imposibilidad de consumir y dinamizar la generación de empleo. No podemos permitirnos esta fuga constante en la recaudación de la Seguridad Social que ayuda a pagar pensiones, prestaciones por desempleo, formación, etc."

Además, desde el sindicato han reclamado el desarrollo eficaz de las políticas activas de empleo por parte de Labora, entre ellas la orientación profesional y la formación para el empleo, además del refuerzo de la protección social de las personas más vulnerables.

La responsable sindical ha incidido en que hay que "crecer y competir mediante la creación de empleo de calidad". "Urge invertir en sectores que aporten valor añadido en los sistemas de producción (renovables, sanidad, educación, dependencia) y dejar de socavar con abusos, precariedad, bajos salarios y rotación abusiva la vida de la población trabajadora".

Para CCOO, que haya 13.000 nuevas demandantes de empleo en pleno agosto es "una pésima noticia, la cruz de un mercado laboral debilitado por los mecanismos perversos de las reformas laborales".

Aunque agosto "es el mes por excelencia en la destrucción de empleo", este verano "ha sido especialmente sangrante y resulta lamentable que 365.062 personas que necesitan trabajar no puedan hacerlo".

"La evolución del empleo en los últimos años registra un aumento de destrucción de empleo facilitado por la reforma laboral, y una consolidación de la precariedad especialmente en las mujeres (217.692 desempleadas), que representan el 60% de las personas que no tienen un empleo. La población joven ha visto aumentar el número de parados menores de 25 años hasta situarse en 26.883 personas", ha agregado CCOO.