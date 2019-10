"Lo bueno para la discapacidad es bueno para la sociedad": CERMI reclama igualdad con perspectiva de género

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han abogado por seguir trabajando para avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades y ha recalcado la necesidad de hacerlo con una perspectiva de género. "Lo que es bueno para la discapacidad, es bueno para la sociedad", ha señalado el presidente del Cermi CV, Luis Vañó.

Así lo ha expresado Vañó durante la Convención 'El futuro de lo social (lo social tiene futuro)', que se celebra en el Palacio de Congresos de València este viernes y sábado y que ha sido organizada por el CERMI y el CERMI Comunitat Valenciana, con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València.

El presidente del CERMI CV ha indicado que el propósito de la convención es "hablar de discapacidad sin hablar de ella". "Somos personas con discapacidad pero nos atrevemos, estamos yendo hacia la realización de ese frente social global en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para crear un mundo mejor para todos y todas", ha subrayado.

"Lo que es bueno para la discapacidad es bueno para sociedad", ha asegurado Vañó, que ha detallado que en la Comunitat Valenciana hay más de 500.000 personas con discapacidad y sus familias.

Asimismo, se ha marcado como reto la accesibilidad, el "derecho de derechos de las personas con discapacidad". "En la X Legislatura hay que realizar la ley de accesibilidad de cuarta generación de la Comunitat. Vamos a estar controlando que se empiece a realizar", ha apuntado, al tiempo que ha añadido la necesidad de desarrollar la figura del asistente personal.

Por su parte, la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Concha Díaz, ha precisado que en el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad, de las que el 60 por ciento son mujeres y niñas, y en España hay aproximadamente 2,5 millones de mujeres y niñas con discapacidad.

Díaz se ha marcado como reto incluir a este colectivo en el ODS de igualdad de genero para "dar empoderamiento" a las mujeres. "Lo importante es que las políticas públicas y el movimiento asociativo que hablen de discapacidad se centren en la perspectiva de discapacidad y de género", ha sostenido.

Asimismo, ha añadido que, según el informe de 2018 del CERMI, "las estadísticas de desempleo en las mujeres con discapacidad es más de un 60%". Además, el acceso a los puestos de trabajo es "precario, con mucha contratación parcial y salarios mucho más bajos que el resto".

"Las mujeres con discapacidad están por detrás de los hombres con discapacidad y de las mujeres sin discapacidad", ha subrayado Díaz, y ha añadido que este colectivo sufre una mayor exposición a los diferentes tipos de violencia --física, sexual, psicológica y económica--.

"EMERGENCIA SOCIAL"

Por su parte, el presidente del CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha resaltado que "en el mundo hay una situación de emergencia social, donde un tercio de la población mundial no tiene acceso garantizado a los bienes sociales básicos, derechos humanos y libertades públicas". "Aceptamos esto como si formara parte del orden natural de las cosas, lo damos como hecho crónico que está ahí y tenemos que gestionarlo", ha sostenido.

Para cambiar esto, ha expresado que se necesita "un pensamiento social a la altura del problema" y cree que se debe comenzar por "tomar conciencia de que lo que se da a las personas con discapacidad no hay que aceptarlo, no es una herencia que no podemos modificar".

"Siempre se nos ha dicho que somos inferiores, que no valemos; hay que romper con eso y asumir que somos seres humanos distintos, que tenemos una diversidad que mejora la sociedad y, a partir de ahí, ganarse ese espacio que se nos ha negado", ha aseverado.

FERNÁNDEZ DE LA VEGA: LOS DERECHOS "SIEMPRE HAY QUE REIVINDICARLOS"

En el acto también ha participado la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado que los derechos "siempre hay que reivindicarlos" y cree que la convención es "necesaria y apropiada en un tiempo difícil, donde aparecen movimientos por doquier con planteamientos regresivos".

"Tenemos que hacer una reivindicación permanente de nuestros derechos, que hemos conquistado a través del tiempo y siglos con la lucha de muchas personas. No solo para conservarlos, sino promoverlos por doquier, aquí y allá. Los derechos sociales son consustanciales a los derechos fundamentales de las personas, la libertad e igualdad. Sin derechos sociales no hay igualdad justa ni libre", ha sostenido de la Vega.

La presidenta del Consejo de Estado ha participado en el conversatorio 'Tiempo de derechos (sociales)' junto al primer secretario general del Cermi Estatal, Rafael de Lorenzo. De la Vega ha lamentado que la extrema derecha haya "emergido" en España y ha criticado que "encabezan un movimiento político para negar la violencia de género", lo que considera "indignante".

"MOVIMIENTO REGRESIVO"

En este contexto, ha apuntado que "desgraciadamente, este movimiento regresivo se da no solo en España, sino que alcanza una dimensión global" y lo ha ejemplificado con la "preocupante cruzada" llevada a cabo por la administración Trump contra el aborto.

"La trascendencia de los derechos depende en muy buena parte de la exigencia que hagamos los ciudadanos y de la capacidad que tengamos para reivindicarlos. Nada se nos ha regalado, y desde luego, lo que hemos conseguido no lo podemos perder", ha sostenido de la Vega. Por ello, ha asegurado que se siente "interpelada cuando hay un retroceso".