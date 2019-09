28 de septiembre de 2019

Compromís critica que el gobierno de Sánchez "aumente el maltrato contra la autonomía peor financiada"

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por "haber obviado la singularidad de la infrafinanciación valenciana y haya aumentado el maltrato hacia nuestra autonomía", después de que el Consell haya hecho pública hoy las retenciones de crédito que se ha visto obligado a efectuar por imperativo del gobierno central.

Para Mas, "a la vergonzosa parálisis del gobierno de Sánchez en la consecución del nuevo sistema de financiación se ha de sumar ahora que no haya hecho caso a la demanda de un trato singular hacia la comunidad autónoma más infrafinanciada del Estado", ha recogido la coalición en un comunicado.

En consecuencia, ha expresado que "no es de recibo que teniendo un sistema de financiación que nos perjudica gravemente nos requieran unos planes financieros iguales a los de autonomías con una financiación muy superior".

"Es lamentable que el cambio en el Ministerio de Hacienda, de Montoro del PP a Montero del PSOE, no haya supuesto ninguna mejora para nuestro territorio en el trato por parte de la administración central", ha lamentado Mas, y ha criticado que "no sólo no solucionan la discriminación que padecemos sino que la aumentan".

La parlamentaria de Compromís ha destacado "la forma en que el Consell ha encarado esta situación a diferencia de lo que ocurría con los gobiernos del PP, que cuando se producía una situación similar aplicaba recortes en sanidad, educación, dependencia y demás servicios sociales".

"El gobierno valenciano fruto del segundo pacto del Botànic va a realizar retenciones de crédito de partidas no ejecutables a estas alturas del año. Por lo tanto, se ha asegurado que esta situación no afecte a ninguno de los servicios públicos básicos que ofrece la Generalitat", ha concluido.