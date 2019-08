28 de agosto de 2019

Compromís y UP reclaman que los recortes presupuestarios deben ser "consensuados" entre los tres socios del Botànic

VALÈNCIA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las portavoces adjuntas de Compromís --Aitana Mas-- y Unides Podem (UP) --Naiara Davó-- han sostenido este miércoles, en declaraciones a los medios después de la Junta de Portavoces, que los ajustes presupuestarios que tiene previsto realizar el Consell en 2020 deben ser "consensuados" entre los tres socios del Botànic II.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, aseguró que ningún ajuste que se realice en la Comunitat Valenciana va a afectar al Estado del Bienestar, a ámbitos como la dependencia, la sanidad o la educación, y ha indicado que se intenta buscar desde el ámbito técnico una solución a un problema de base, "que España no tiene presupuestos", ante al que "hay que tomar decisiones".

En este contexto, Mas ha subrayado que "en un Gobierno de tres, evidentemente se tienen que plantear, consensuar, debatir, ver qué dinero está comprometido, cuál no, qué es prioritario, urgente, emergencia".

"Hay muchos factores a consensuar y para nosotros es importante que se dialogue, que llegue de un consenso, no de una imposición, que no digo que haya sido el caso. Creo que se puede hacer una propuesta, pero todo el mundo tiene que dar su opinión", ha reivindicado.

La portavoz adjunta ha señalado que "puede que haya habido" reuniones bilaterales, pero ha reiterado que "la decisión final tiene que ser en global".

En la misma línea, la portavoz adjunta de la coalición Mónica Álvaro ha explicado que hay una propuesta a estudio de la Conselleria de Hacienda y un "compromiso firme" para que esta no afecte a materias sociales.

"Lo que nos preocupa son los ingresos que se nos adeuda, como el IVA, que aún estamos pendientes y que están en nuestros presupuestos, pedimos que se acelera esa propuesta de cobro de ingresos porque hace mucha falta", ha reivindicado.

UP: RECORTES "IMPUESTOS POR RAZONES QUE NO ESTÁN CLARAS"

Por su parte, la portavoz de UP, Naiara Davó, ha defendido que los recortes "no deberían acometerse, sobre todo cuando no vienen por malas cuentas, sino impuestas de fuera por razones que no acaban de estar claras y que tienen solución".

En este contexto, ha insistido en que deberán decidirlo los tres socios, ya que aunque el conseller de Hacienda, Vicent Soler, sea del PSOE, "es suficientemente importante para que sea debatido y consensuado".

Preguntada por si estos ajustes no se han debatido, Davó ha detallado que Soler informó a cada conselleria, pero ha puntualizado que les gustaría que fuera en una reunión del Consell, "con un debate y una reflexión a fondo, no conselleria por conselleria, sino que se tratara como un conjunto".

Cuestionada por las informaciones que dicen que en Vivienda se prevé un recorte de 40 millones de euros, Davó ha explicado que esta área "no ostenta una parte desproporcionada del presupuesto". "Creemos que los recortes no van a ser en el ámbito social y ahí está incluido vivienda", ha defendido.

PP DICE QUE "INDUDABLEMENTE SE VAN A PRODUCIR" RECORTES

Por su lado, el portavoz adjunto del PP en Les Corts Miguel Barrachina ha criticado la "doblez" del PSOE que "aprueba unas cuentas sabiendo que son falsas y su ministra de Hacienda --María Jesús Montero-- dice que has previsto gastar 1.700 millones de euros que no tienes".

"Esa verdad los valencianos necesitan saberla, solo sabemos la suya, sus asesores, ayudas a entidades sociales amigas, nombramientos", ha apuntado, al tiempo que ha denunciado que lo que "afecta a todos" tiene que ver con "los recortes que indudablemente se van a producir".

En este sentido, ha señalado que "solo el 10% de las inversiones sanitarias previstas por el Gobierno valenciano se han llevado a cabo".

"Si en septiembre decretan la paralización del resto de actuaciones, supone que un 90% de las actuaciones sanitarias previstas se van a quedar sin realizar. Es urgente que vengan a contarnos cuanto antes qué van a hacer con el dinero de los valencianos, dado que el presupuesto que nos contaron es manifiestamente falso", ha criticado.

CANTÓ "TEME" RECORTES DONDE LOS VALENCIANOS "NO MERECEN"

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Toni Cantó, ha expresado que le "preocupan" los presupuestos "fake" del Consell y ha afirmado que "teme" que el gobierno valenciano "hará recortes en lugares que los valencianos no merecen, necesitan más todavía".

"Estamos seguros que Puig no hará recortes en enchufados, en organismos que se van inventando para colocar a los suyos, publicidad para entidades pancatalanistas; no hará recortes en espías en colegios donde --el conseller de Educación, Vicent-- Marzà pone su oído para enterarse de qué idioma usan los niños, no hará recortes en invertir en medios de comunicación y publicidad institucional que ha hecho que él obtenga beneficios", ha criticado.