Una Comunitat "sin fosas comunes" y un Museo de la Memoria, objetivos de Pérez Garijo hasta 2023

La consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, se ha marcado como objetivo prioritario para esta legislatura exhumar todos los restos de víctimas y desparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, para que la Comunitat Valenciana "sea un territorio sin fosas comunes", y también se impulsará una 'Red de espacios de la memoria' que incluirá un Museo de la Memoria de la Generalitat Valenciana.

Así lo ha avanzado en su comparecencia en Les Corts para explicar las líneas de trabajo para los próximos cuatro años, en la que ha puesto en valor que el camino que comenzó en 2015 "no tiene marcha atrás".

Pérez Garijo ha dedicado parte de su intervención a la nueva competencia que asume Transparencia, la política de memoria histórica, y ha destacado la apuesta del Botànic por "no olvidar y reforzar la memoria en las instituciones y en la sociedad, poniendo especial atención en la historia más reciente, curiosamente la más perseguida y eliminada".

"La memoria no abre heridas, las cicatriza. No cabe ni la venganza ni el rencor porque el objetivo es siempre positivo, de construcción y cohesión", ha incidido, recordando que València "fue la última capital de la II República y desde Alicante zarparon barcos y aviones de personas que se veían obligadas a exiliarse en los últimos días de la Guerra Civil", ante lo que "el franquismo realizó la más cruda represión". "¿Quién se avergüenza de formar parte de un pueblo que ha luchado por la libertad? ¿Quién es capaz de rechazar su historia?", ha preguntado.

Tras agradecer a la consellera Gabriela Bravo el trabajo iniciado la pasada legislatura en este ámbito, ha apuntado que el principal objetivo será desplegar en su totalidad la Ley de memoria democrática y para la convivencia, desarrollando el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas.

Trabajará por el derecho a la reparación y reconocimiento de las víctimas y se impulsará la Red de espacios de la memoria: "Pondremos en valor estas ubicaciones desde su valor social e histórico, pero sumándole un carácter cultural capaz de combinar una vertiente instructiva y académica a la vez que se conviertan en reclamo de personas que vienen a visitar nuestra tierra". El Museo de la Memoria de la Generalitat Valenciana será centro neurálgico.

En cuanto a la exhumación de restos, ha indicado que el objetivo es "ambicioso y difícil de realizar", pero "un país lleno de fosas ni tiene dignidad ni cumple las más básicas normas éticas de la democracia". "Quiero pedir aquí y ahora que superemos la confrontación sobre la recuperación y reconocimiento de las víctimas y desaparecidos. Se trata de un asunto de humanidad", ha resaltado.

BANCO DE ADN PÚBLICO

También ha avanzado que se creará un banco de ADN público para que toda persona pueda encontrar a sus familiares desaparecidos, con un trabajo específico en los casos de bebés robados durante la dictadura. El objetivo es crear un censo público de víctimas de la dictadura y la transición.

Además las políticas de reparación y restauración se combinarán con la prohibición y retirada de vestigios franquistas (en calles, plazas o monumentos) y se trabajará en la prevención y eliminación de los actos públicos de apología al franquismo y sus responsables. También se elaborará un plan de difusión de la verdad histórica para hacer ciclos, cursos y conferencias para investigación y divulgación.

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN

En el área de Participación Ciudadana, se presentará un nuevo proyecto de Ley de Participación Ciudadana y hasta que pueda ver la luz se aprobarán reglamentos para, por ejemplo, regular los presupuestos participativos de la Generalitat.

En Transparencia, ha avanzado cambios en el Portal de Transparencia para que sea "más útil, más accesible y más comprensible", así como que en los próximos meses se aprobará un nuevo Plan de atención a la ciudadanía 2020-23.

Respecto a la cooperación, ha mostrado el compromiso de llegar a destinar a lo largo de la legislatura el 0,4% del presupuesto valenciano a cooperación al desarrollo. Asimismo, en el área de Responsabilidad Social se ha marcado como objetivo incluir cláusulas sociales y medioambientales en los procesos de contratación de las administraciones públicas.

VOX: "PIDAN PERDÓN Y DEJEN EN PAZ A LOS MUERTOS"

Desde la oposición, el diputado de Vox David García ha sido especialmente crítico con lo que ha calificado de "política de desmemoria" que, a su juicio, se intenta imponer. "Lamento que no haya empezado pidiendo perdón en nombre del Partido Comunista y de sus socios los socialistas por los crímenes cometidos antes y durante la república", ha indicado, aludiendo al "golpe de estado del 14 de abril de 1931".

Ha remarcado que la memoria es "algo personal, nunca colectiva" y que discutir sobre historia no es labor de los políticos" y ha asegurado que no pueden dar "lecciones de nada". "Necesitan desahogarse en público, necesitan pedir perdón en nombre de sus abuelos ideológicos, pidan perdón si les queda un poco de vergüenza democrática y dejen en paz a los muertos". La socialista Mercedes Caballero ha afirmado que da "vergüenza" el "lenguaje bélico" que se ha empleado en esta sesión.

QUITA DEL IVF E IMELSA

Por su parte, Fernando Pastor (PP) ha comenzado su intervención preguntando a la consellera si "está imputada o no" en el caso Imelsa y ha recalcado que un responsable de esta área debe tener "solvencia y credibilidad". También ha cuestionado si es "ejemplo de buen gobierno" que el presidente, Ximo Puig, no haya acudido a explicar "la quita del IVF "que afecta a una empresa en la que tiene intereses" y si ella sabe algo más sobre ese tema o no.

Asimismo, ha preguntado también si en el marco de la participación va a negociar con entidades sociales los recortes y si no cree que sería "más coherente" en lugar de anunciar el gasto en museos y otras partidas "que pueden esperar", destinar dinero a los afectados por el temporal en la Vega Baja.

Jesús Salmerón (Cs) también se ha referido a la quita del IVF y la falta de explicaciones, mientras Transparencia "se tapa los ojos", ha cuestionado la ley de incompatibilidades "a la carta" y ha censurado la actitud de su jefa de gabinete "que señala a las personas que no hablan como ella". Según ha dicho, espera que sea "mejor consellera, más transparente y más diligente de lo que era en Divalterra".

En su turno de réplica, la consellera ha respondido al diputado de Vox: "No soy catedrática, pero hay una cuestión que no le permito y es que unas elecciones ganadas el 14 de abril se comparen a un golpe de estado". También ha criticado que el PP hable de Divalterra y ha señalado que en el caso Imelsa "había muchos amigos y compañeros suyos" imputados pero ella no está en la lista.