El Consejo de la APV aprueba continuar la tramitación de la ampliación norte del Puerto con el voto en contra de Ribó

APV accede a la petición del Ayuntamiento de encargar un estudio sobre el acceso ferroviario y ambos destacan el "tono de concordia" del debate

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado elegir la única propuesta presentada a concurso público para la construcción de la ampliación norte del Puerto de València con el único voto en contra del alcalde de la ciudad, Joan Ribó.

Así lo ha anunciado Ribó en declaraciones a los medios a su salida de esta reunión. El alcalde ha justificado su decisión en que considera necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), basándose en un informe de los servicios jurídicos del consistorio que así lo recomienda.

No obstante, ha incidido en que el consistorio "no dice que vaya a haber impacto, sino que se haga un estudio para que se determinen los posibles impactos". Asimismo, ha manifestado que "el Ayuntamiento no quiere hacer que se pare esta ampliación, sino que se haga bien".

Así, Joan Ribó ha afirmado que "es imprescindible una revisión de los posibles impactos, y para saber si los hay, cabe hacer los pertinentes estudios, como se hacen en toda la Unión Europea, mediante una Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio Transición Ecológica, que es el órgano competente, para sustituir el actual DIA, que data de 2007, y que no tiene vigencia, puesto que el proyecto inicial del Puerto se ha modificado muy sustancialmente".

Ribó ha indicado que el estudio jurídico del Ayuntamiento recomienda "esta nueva declaración de impacto ambiental porque la posible ampliación del Puerto comporta un aumento del volumen de dragado de las playas del norte de la ciudad, un posible impacto sobre el paisaje de esta zona, y sobre todo, el indudable impacto sobre la movilidad y sobre la atmósfera, que hay que resolver de manera clara, puesto que se duplicaría el número de camiones y de contaminantes".

El voto en contra de Ribó, se traducirá, en un futuro, en alegaciones, que el Ayuntamiento presentará, si hace falta, en el proceso para presentar propuestas, tal y como contempla la Ley de Puertos. "El Ayuntamiento presentará alegaciones, pero esto no quiere decir que la declaración que pide el Ayuntamiento retrase el proceso de ampliación del puerto de una manera desmesurada. Al contrario: ayudará a hacer las cosas bien hechas", ha manifestado.

Según Ribó, "a veces se hacen las cosas muy rápido y no siempre acaban bien", ha resaltado y ha puesto como ejemplo lo ocurrido con la Zona de Actuaciones Logísticas (ZAL), "que se hizo muy deprisa, y se ha pasado 20 años durmiendo el sueño de los recursos y de los tribunales".

"No quiero que pase algo parecido. La empresa que invierta en el Puerto tiene que tener la máxima seguridad jurídica, porque queremos que en València las cosas se hagan bien hechas", ha manifestado el alcalde, y preguntado por los periodistas, ha considerado la opción de pedir una reunión a representantes de la naviera TIL --que ha presentado la única oferta para la construcción de la terminal norte-- para explicarles su postura.

MARTÍNEZ: "¿QUÉ INTERÉS PODEMOS TENER EN HACER LAS COSAS MAL?"

Por su parte, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Administración, el presidente de la APV, Aurelio Martínez, ha resaltado que el puerto "siempre ha sido muy susceptible con los temas medioambientales", así como que están "implicados en una transformación a las energías renovables" y que buscan "ser un puerto que balancee su energía con su consumo en 2025".

"Si nuestro compromiso es este, ¿qué interés podemos tener en hacer las cosas mal en la ampliación norte deliberadamente? ¿Me lo puede explicar alguien?", ha manifestado.

Así, al respecto de la nueva Declaración de Impacto Ambiental que pide el alcalde, Martínez ha explicado que los informes técnicos que pidieron antes de sacar el concurso para la ampliación decían que la modificación del proyecto era "factible" ya que "consumía menos materiales que en la ubicación anterior", así como que el nuevo proyecto se seguiría construyendo en los diques de abrigo que ya están realizados.

Por ello, ha indicado que el nuevo proyecto "no incumple ninguno de los supuestos" que, según la Ley de Evaluación Ambiental, requieren la realización de una nueva DIA.

Por otra parte, el director de la APV, Francesc Sánchez, ha detallado que "si estos procesos --la declaración de impacto ambiental-- fueran muy rápidos", probablemente "no tendrían ningún problema en realizarlo", pero ha recordado que la DIA para una ampliación del puerto de Sagunt tardó seis años.

En esta línea, Martínez ha señalado que "ni 20 meses va a estar aguantando una empresa como esta cuando tiene otras alternativas que le están aplaudiendo", y ha revelado que esta misma semana ha recibido una llamada de un representante de TIL para expresarle "su preocupación" por la situación: "Es lógico, si yo invirtiera 1.100 millones también me preocuparía", ha manifestado.

No obstante, ha destacado que "hasta ahora no ha habido impedimentos a la ejecución de los acuerdos con la empresa", pero sí ha reconocido que puertos como Barcelona o Marsella han tenido contactos con la naviera.

ACCESO NORTE

Al respecto del acceso norte al puerto, Martínez ha destacado que han accedido a la petición del Ayuntamiento de incluir el acceso ferroviario en el encargo a la empresa dependiente del Ministerio de Fomento Ineco e estudiar los accesos al puerto. Así, Ineco realizará un estudio sobre las alternativas para crear estos accesos viarios y ferroviarios, algo que, incluyendo el plazo de información pública, llevará 20 meses.

Así, el presidente de la APV ha manifestado que están "muy interesados" en este estudio, ya que supone una "perspectiva y un horizonte largo".

De hecho, ha reconocido que Ribó ya había puesto esta propuesta encima de la mesa anteriormente, pero que no la habían considerado desde la APV porque entendían que este acceso ferroviario lo cubriría la actual línea que pasa por el túnel de Serrería una vez esté realizado el túnel pasante.

Tanto Martínez como Ribó han destacado los términos en los que se ha desarrollado el debate en esta sesión. Para Martínez, ha sido un encuentro "muy interesante con un tono de concordia", y ha recordado que "la discrepancia no significa enfrentamiento. El alcalde, por su parte, ha remarcado que el Ayuntamiento "no tiene ninguna confrontación con el puerto".