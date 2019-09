La Coordinadora Campesina denuncia el "tratamiento militar" en el derribo del Forn de Barraca

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Campesina (CCPV) denuncia la actuación "desproporcionada" y el "tratamiento militar" de los cuerpos de seguridad del Estado contra los activistas reunidos "pacíficamente" para evitar el derribo de la alquería Forn de Barraca, en Alboraia (Valencia), que finalmente se ha producido a primera hora de este viernes para la ampliación de la V-21.

La organización destaca en un comunicado la "notoria oposición ciudadana" al proyecto y rechaza "el derribo de edificaciones históricas y la destrucción de tanta superficie de huerta productiva de incalculable valor y tamaño", en lo que ve como "un ataque a nuestro territorio y nuestra soberanía alimentaria".

El derribo de la barraca supone, a su juicio, "una de las primeras piezas de un puzle interminable de despropósitos". "Toda propuesta de ampliación de infraestructuras está concentrándose reiteradamente en destrucción y más destrucción de l'Horta y demuestra un malentendido progreso que no es beneficioso para el común de la ciudadanía", subraya.

"FIEBRE INCONTROLADA"

En coincidencia con la semana de movilizaciones por la emergencia climática, exige "parar esta fiebre incontrolada de crecimiento destructivo e insostenible". También reclama que "sean puestas en libertad" las cuatro personas detenidas por la Guardia Civil durante el desalojo, así como la paralización del plan de ampliación de la

V-21, dependiente del Ministerio de Fomento.

Por todo ello, la Coordinadora Campesina apoya la manifestación de este viernes por la tarde en la plaza de l'Almoina de València: "Exigimos cambios en las políticas territoriales. No a la V-21. No a la ZAL (Zona de Actuación Logística). No al Plan General de Alboraia. No a la ampliación del puerto. No al PAI (Plan de Actuación Integrada) de Benimaclet y Malilal". "La huerta nos alimenta, basta de especulación", reivindica.