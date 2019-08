7 de agosto de 2019

Cruz Roja rescata en un solo día a dos familias con hijos que estaban en el agua en València pese a ondear bandera roja

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en València rescató en un solo día de la pasada semana a dos familias con hijos que estaban en el agua a pesar de estar alzada la bandera roja. Ese día, los socorristas tuvieron que rescatar a un total de once personas. Por ello, desde la organización han alertado de que el "principal error" de los bañistas que provocan los ahogamientos es "no hacer caso a las banderas".

Así lo ha explicado este miércoles el coordinador de playas de València de Cruz Roja, David Montequín, en el marco de un simulacro de salvamento que ha tenido lugar en la playa valenciana del Recatí, en El Perellonet.

"El principal error es no hacer caso a las banderas. Hemos sacado a bastante gente del agua por no hacer caso de la bandera roja; se rescató a varias familias, con hijos incluidos. No fue nada, se quedó en un susto gracias a la intervención de los socorristas y al escaso tiempo de respuesta", ha subrayado Montequín.

Por ello, entre los consejos que ofrece para prevenir ahogamientos es que lo primero que hagan los bañistas al llegar a la playa sea fijarse en el color de la bandera y, en caso de tener duda, ha recomendado acercarse a la torre de los socorristas para informarse.

Además, ha recomendado bañarse siempre en la zona y en los horarios de vigilancia, ya que fuera de él "no se garantiza que pueda haber nadie que pueda garantizar la asistencia".

En cuanto al simulacro, ha consistido en que un bañista se encontraba con problemas a unos 150 metros de la orilla, por lo que se activarían una moto acuática de vigilancia de playas, una ambulancia Soporte Vital Avanzado (SVA), un quad de Cruz Roja, dos quads de Policía Local y efectivos de este cuerpo para rescatarle.

En este contexto, el socorrista de la torre ha avistado a un bañista solicitando ayuda, por lo que ha comunicado al jefe de playa la urgencia y situación, mientras el segundo miembro de salvamento se ha aproximado a nado hasta la zona para atender y mantener a flote a la víctima.

Al mismo tiempo, el jefe de playa ha activado la moto acuática más cercana al lugar y la ambulancia SVA para que se dirigiera a la zona más próxima al siniestro. Además, el centro de coordinación de Cruz Roja ha informado al 092 de Policía Local y al 112; y los agentes han acotado y despejado una zona de playa para el desembarco de la víctima.

Mientras la moto acuática se aproxima a la orilla, el socorrista acuático ha atendido a la víctima, que ha sido trasladada hasta la costa. Con la ayuda del quad, el ahogado ficticio ha sido llevado hasta la ambulancia, "consciente en todo momento", para ser atendido por el personal médico y sanitario.

"EN 3 MINUTOS PODRÍA ESTAR FUERA"

Montequín ha detallado que, en un suceso de estas características, "en tres minutos la víctima podría estar fuera del agua". Así, ha puntualizado que, si el socorrista --la primera intervención-- no llegara, lo haría la moto de agua, que "alcanza unas velocidades bastante elevadas". "De una punta a otra de la playa, fácilmente en tres o cuatro minutos está con la víctima, en el caso mas alejado", ha precisado.

Preguntado por las directrices para realizar los salvamentos, Montequín ha destacado la seguridad del socorrista, que siempre entra al agua con un material de ayuda --como un tubo de rescate-- para que ayude a mantener a flote con seguridad a la víctima y a ellos mismos. "Es un material de flotación al que nos podemos aferrar si no pudiéramos salir del agua", ha garantizado.

Asimismo, ha explicado que la moto de agua sigue siempre una velocidad de seguridad y ha asegurado que el patrón está especializado. "Sabe a qué velocidad ir según las condiciones del mar, de la gente que pueda haber en la zona de baño, ya que podemos encontrarnos a algún nadador", ha recalcado.