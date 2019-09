2 de septiembre de 2019

Cs presenta una declaración en Corts para rechazar la gestión de Montero al bloquear la transferencia de financiación

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha anunciado la presentación de una declaración institucional en Les Corts para rechazar la gestión de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por el "bloqueo" de la transferencia de financiación de más de 1.000 millones de euros a la Comunitat Valenciana.

En el escrito, Cs asegura que la Comunitat Valenciana es una de las autonomías "más perjudicadas por el bloqueo financiero impuesto por el Gobierno central", que cifra en total en casi 5.000 millones de euros y que en el caso de la autonomía ronda los 1.000 millones.

Para Cs, la situación se ha vuelto "insostenible" y acusa a Montero de eludir "la obligación de hacerse cargo del traspaso de la financiación a las autonomías". "En primer lugar, alegó que no se podían repartir los recursos económicos a las comunidades porque el Decreto no era un mecanismo válido y que sólo se podría realizar el traspaso a través de los presupuestos. En segundo lugar, alegó que, estando su cargo en funciones, no era posible realizar tal transferencia", señala la declaración.

Según Cs, ambas afirmaciones "las realizó haciendo referencia a un informe de la Abogacía del Estado que no existía en un principio, lo que supone un engaño inadmisible por parte de quien se erige como máxima responsable de la Hacienda Pública estatal".

En esta línea, señala que la "falta de responsabilidad en la agilidad del traspaso de la financiación" a las comunidades autónomas por parte de Montero "supone la prueba más fehaciente de la falta de deber y seriedad que se le debe exigir a una ministra de Hacienda del Gobierno de España".

Además, añade que no debiera hacerse "un uso partidista con una cuestión de tanto calado y que repercute de manera directa en la prestación de los servicios básicos de todos los ciudadanos".

"Idéntica utilización partidista en la retención de las transferencias del Estado que la ocurrida con el exministro Cristóbal Montoro y que el propio presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, calificó como 'extorsión política', 'chantaje' y 'ataque frontal' a la Comunidad Valenciana", recalca la formación naranja en el texto.

TRES PETICIONES

Por estos motivos, en la declaración se propone que Les Corts rechacen la gestión que se está realizando en materia de política fiscal y financiera por parte de la ministra de Hacienda "bloqueando la transferencia de financiación de más de mil millones de euros a la Comunidad Valenciana" y reclamar al Gobierno central "que materialice una solución urgente y efectiva para transferir la cantidad asignada a la Comunidad Valenciana terminando con el perjuicio presupuestario y de financiación que repercute en el conjunto de la ciudadanía de nuestra comunidad".

Por último, pide que el conseller de Hacienda y Modelo Económico "tome la iniciativa y exija una reunión con la ministra de Hacienda para expresar el malestar causado por esta situación de bloqueo".