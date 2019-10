30 de septiembre de 2019

El CVC aprueba el anteproyecto de presupuestos de 2020 con una reducción de 1,79% por los recortes del Consell

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha aprobado el anteproyecto de presupuestos para el ejercicio 2020 con una disminución del 1,79 por ciento respecto a las cuentas de 2019, tras "una invitación por parte de la Conselleria de Hacienda para reducir los presupuestos".

Así lo ha explicado este lunes el secretario del CVC, Jesús Huguet, en la sesión ordinaria del pleno del organismo, donde ha indicado que la prórroga de los presupuestos estatales es "mucho más grave" en el caso valenciano, porque "el déficit presupuestario es flagrante".

"No podemos hacer ningún presupuesto que signifique más gasto, hay una invitación por parte de la Conselleria de Hacienda para reducir los presupuestos", ha detallado Huguet, aunque ha asegurado que esta reducción presupuestaria "no afecta en absoluto a ninguna de las actividades del CVC".

El organismo cerrará sus cuentas para 2020 en 1.485.000 euros, por los 1.512.000 de los presupuestos de 2019, lo que supone una disminución presupuestaria del 1,79%, 27.000 euros menos.

"Esos presupuestos no afectan en absoluto a ninguna de las actividades que hacemos en el CVC, porque se han reducido 24.000 euros del capítulo 4, Transferencias corrientes. Les Corts modificó nuestros presupuestos para, en lugar de hacer un concurso escolar al año, hacer dos, pero no se ha podido hacer. Hemos quitado esa partida de 24.000 euros, que no tocábamos", ha precisado el secretario.

A este respecto, el consejero José María Lozano ha criticado las reducciones presupuestarias "por mínimas que sean", porque ha destacado que reivindican la cultura "con mucha firmeza". "Creía que habíamos salido de esas situaciones y el gobierno autonómico no compartía ese criterio y no tenía en sus formas de gobierno el recorte al mundo de la cultura", ha denunciado.

En la misma línea, el consejero José Vicente Navarro ha reivindicado que la voluntad política "decide sobre las partidas" y ha criticado que se concedan ayudar a distintas entidades culturales en lugar de "potenciar la labor del CVC".

Por su parte, Huguet ha defendido que, a pesar de que en los presupuestos de la Generalitat de 2020 habrá recortes, el CVC no sale "perdiendo". "Nos quedamos como estábamos", ha garantizado.

Finalmente, se ha producido la votación favorable por unanimidad para continuar la tramitación, que se enviará a la Conselleria de Hacienda, después de que el pleno haya estudiado los recursos financieros de la institución desglosados por capítulos de gasto, que incluyen, entre otras, activos y pasivos, personal e inversiones reales y de funcionamiento.

Además, han acordado estudiar los presupuestos de Estado y autonómicos en materia de Cultura para el ejercicio 2020, como se había hecho tradicionalmente, para ver "dónde están los fallos y pedir más presupuesto para Cultura con datos".