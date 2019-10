Echávarri niega cualquier relación con la emisión de las 25 facturas del caso Comercio

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri ha negado este lunes, a preguntas de su abogado, cualquier relación con la emisión de las 25 facturas que originaron el llamado 'caso Comercio', que se juzga desde este lunes en la Audiencia provincial, y ha dicho que solo supo de ellas cuando el jefe de servicio de Comercio alertó sobre la cuestión. Así, ha indicado que se puso "en manos" de la Intervención y de los servicios jurídicos municipales.

El proceso, en el que también están siendo juzgados dos de sus exasesores, arrancó tras la denuncia del PP por un supuesto fraccionamiento de contratos por casi 190.000 euros en las Navidades de 2016 por campañas de publicidad.

En la primera sesión del juicio, Echávarri solo ha contestado a preguntas de su abogado y ha negado que negociara con las empresas que emitieron las facturas: "Nunca, es falso", ha dicho. Así, ha comentado que supo de esas 25 facturas en febrero de 2017 cuando su jefe de gabinete, Lalo Díez, le comentó que el jefe de servicio de Comercio le había transmitido la situación.

El exedil ha dicho que se puso en contacto con el jefe de Servicio a quien le solicitó las facturas porque no las tenía y se puso "en manos" del interventor y de los servicios jurídicos. "Hice lo que me dijeron", ha mantenido y ha alegado que aunque no sabía qué empresas eran, sí ha reconocido que eran "conocidas" porque eran medios de comunicación.

CONTRADICCIONES

Gabriel Echávarri únicamente ha respondido a su abogado por lo que el fiscal, Felipe Briones, ha puesto en conocimiento del tribunal que esa negativa "produce una contradicción respecto a lo que el acusado ha declarado en la instrucción", donde el exalcalde se avino a declarar.

Así, ha apuntado que si se compara con esta sesión existen, a su modo de ver, "contradicciones" y ha reclamado "visionar la declaración del investigado" en su momento en instrucción. Por contra, el abogado de Echávarri ha defendido su derecho a declarar o no y ha negado que haya "diferencia" con respecto a la instrucción.

El tribunal ha indicado que al término de las declaraciones de los tres acusados valorarán la petición de la Fiscalía.