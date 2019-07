12 de julio de 2019

El Festival Marenostrum se cancela y las fuerzas de seguridad instan a los asistentes a marcharse

VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Marenostrum Xperience finalmente no se ha celebrado este viernes en el parking del Espai Canal de Valencia, donde estaba previsto que abriera sus puertas el evento a las 19.00 horas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad han precintado las instalaciones esta mañana y a lo largo de la tarde han instado a los jóvenes que se acercaban a la zona a marcharse porque el festival no se iba a celebrar al no haber conseguido el permiso de la Generalitat.

Aunque la organización del certamen había apuntado la posibilidad de trasladar el evento al interior de la Sala Canal --con un aforo de unas 1.200 personas, mientras que Marenostrum aseguraba haber vendido 6.000 entradas--, finalmente el EspaiEvents Canal Pinedo ha emitido un comunicado en el que aclara que "no va a albergar en el aparcamiento de sus instalaciones el festival Marenostrum Xperience" previsto para este viernes y sábado.

"Anunciamos que rescindimos el contrato con la empresa organizadora al no haber conseguido esta los permisos pertinentes para la celebración del evento musical", ha señalado.

Asimismo, la sala ha confirmado que "se han mantenido conversaciones para realizar el Marenostrum dentro" de las instalaciones y no en el aparcamiento, pero que "esta circunstancia tampoco puede llevarse a cabo porque las instalaciones de EspaiEvents no pueden albergar el aforo previsto".

Fuentes de la sala han expresado esta misma tarde a Europa Press su pesar por los acontecimientos. "Se nos ha caído el alma a los pies al ver a los chavales", comentaban.

Algunos jóvenes que habían adquirido entrada para esta cita de música electrónica han relatado a Europa Press que este mismo viernes a las 13.35 horas han recibido un mensaje de la promotora del festival que rezaba 'Nos vemos esta tarde en Espai Canal, con todos los permisos y cumpliendo todas las medidas de seguridad'.

AFECTADOS INDIGNADOS

Varios afectados por la cancelación se han mostrado indignados y aseguran que van a denunciar a la promotora, de la que no han recibido explicación, ante la policía. Incluso, han afirmado que es la segunda vez que se quedan a las puertas de este festival, que ya fue suspendido en 2016, en aquel momento en el término municipal de Alboraia.

"Ya habíamos comprado las cosas; tú no haces un festival si no tienes los permisos; no hay mas, si no sabes si se va a hacer no vendas entradas", han lamentado.

La Generalitat Valenciana, a través del departamento de Medio Ambiente, había decidido denegar la autorización al festival. Previamente, la Subdelegación de Gobierno también había desaconsejado su celebración basándose en los informes de la Guardia Civil, que ponía objeciones por las posibles repercusiones negativas en el medio natural --el parque natural de La Albufera-- y problemas con la seguridad vial y de evacuación.

Marenostrum recurría esta decisión pero la Secretaría Autonómica de Seguridad y Emergencias del gobierno valenciano ha desestimado las alegaciones presentadas por la empresa organizadora y, en consecuencia, no autorizaba la celebración del evento.