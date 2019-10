Francisco Sebastián Nicolau viaja a la abstracción con una muestra "circular" sin principio ni fin

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El artista Francisco Sebastián Nicolau (València, 1956) realiza un viaje a la abstracción con una exposición "circular" en la Fundación Bancaja de València en la que el público no sabe dónde empieza y acaba la muestra. Las obras se reparten por seis salas y cada pieza está pensada para llevar y, a la vez, ocultar a la siguiente.

'Land. Sebastián Nicolau' ha sido presentada este jueves en la Fundación Bancaja de València, donde se expondrá desde este jueves y hasta el próximo 6 de enero. En la rueda de prensa han participado el artista, el presidente de fundación, Rafael Alcón, y el comisario de la muestra, el teórico y crítico de arte Alfonso de la Torre.

La exposición, que cuenta con la colaboración de Bankia, está integrada por medio centenar de obras de mediano y gran formato que revelan la actitud creadora del artista a lo largo de más de tres décadas. Nicolau ha detallado que la mayoría de piezas exhibidas son "absolutamente nuevas", de los últimos dos o tres años, que se apoyan en pequeñas obras anteriores, algunas con más de 30 años.

El artista ha explicado que se trata de la primera exposición que realiza con carácter circular, en la que el público no sabe dónde empieza y dónde termina. Las piezas se muestran en seis grandes salas y cada una de ellas conforma un pequeño círculo que la une con la siguiente estancia.

Asimismo, ha revelado que las salas están pensadas para que cada pieza lleve y, a la vez, oculte a la siguiente, para que el espectador puede "descubrir" las obras de las diversas disciplinas artísticas que emplea, como la pintura, el dibujo, la escultura o la instalación digital.

Así, 'Land' cuenta con tres instalaciones audiovisuales que "no se ven si no estás encima", ha admitido el artista. En concreto, en 'Ensembles' se utiliza un efecto foto a foto con borrados de capas y

montaje inverso que recrea en cierta medida aquellos libritos de animación con imágenes consecutivas, recordando en parte los bocetos a lápiz con los signos del borrado.

En otra de las creaciones, 'Ensembles RGB', piezas iguales

agujereadas en los mismos espacios son cosidas de diferentes maneras,

creando geometrías distintas sobre una base común; mientras que 'Neons' parte de una serie fotográfica sobre la que el artista trabaja creando efectos luminosos.

Asimismo, Nicolau ha subrayado que una parte importante de la exhibición es la combinación de piezas nuevas, que han sido trabajadas sobre unas anteriores. "Son obras de pequeño formato, que pertenecen a etapas anteriores y que han crecido, a través de planchas, por ejemplo, convirtiéndose también en circulares", ha precisado.

"'Land' no se refiere a un paisaje en concreto, sino a un territorio más complejo, donde se abarca todo, todo un espacio donde me he movido, vivido y relacionado", ha reflexionado Nicolau.

"MUNDO INTERIOR" DEL ARTISTA

En la misma línea, el comisario ha señalado que la exposición muestra el "mundo interior" del artista, quien "desplaza la obra hacia el contemplador, al que someter a ese mundo de preguntas sobre qué son las imágenes y los símbolos que crea".

De la Torre ha valorado que su obra se desarrolla en un concepto "más internacional que español". "Cuestiona la idea de la pintura, de la visión, los límites por los que ha transcurrido la visión secular de la belleza. Su obra se desplaza en territorios muy diversos, a un espacio ardiente, con calma tensa", ha expresado.

Por su parte, Alcón ha destacado que se trata de un "viaje a la abstracción" del artista, que "no pierde de vista obras anteriores" y, además, invita al público a "convertirse en parte activa de la obra contemplativa".

DE LO REAL A LA ABSTRACCIÓN

La exposición muestra la capacidad del artista para reinterpretar imágenes, partiendo de lo real hacia la abstracción. En ese tránsito desde lo representado hacia lo abstracto, Nicolau fija su mirada sobre temáticas como el paisaje, el horizonte, la arquitectura, las

estructuras industriales o las referencias orientales.

Asimismo, las obras presentadas en 'Land' muestran la singularidad que el uso y convivencia de materiales diversos aportan a las creaciones de Nicolau, utilizando desde el lienzo y el óleo al aluminio, metal, papel, madera, escayola, esmalte o cerámica.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo, diseñado por Ibán Ramón, con la reproducción de las obras y textos críticos de Alfonso de la Torre y del catedrático de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV) Juan Bautista Peiró.