31 de julio de 2019

Fulgencio invita a Mollà a pedir la nueva DIA del puerto de València pero reclama "no entorpecer" la ampliación

VALENCIA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Gobierno en funciones de la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha pedido este miércoles a la consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, que si quiere que haya una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del puerto de València, la solicite, aunque ha afirmado que, "siguiendo cualquier petición de equilibrio medioambiental, no se puede entorpecer su desarrollo".

Fulgencio ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación sobre la intención de la consellera de remitir un escrito a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para solicitar una nueva DIA sobre dicha ampliación, ya que considera que le corresponde "de oficio" a ese departamento hacerla.

"La consellera ha lanzado la pelota al alero del Ministerio verbalmente, pero si quiere que haya una nueva DIA tendrá que pedirla, cosa que no se ha hecho hasta ahora", ha asegurado el delegado de Gobierno.

Fulgencio ha explicado que el puerto respeta "las cuestiones ambientales de una manera profunda" y ha puesto como ejemplo el proyecto para "suministrar, eléctricamente, la alimentación que necesitan los buques cuando atracan". De este modo, a su parecer el puerto "tiene los deberes hechos" y se toma "muy en serio" el aspecto medioambiental.

"Al margen de estas cuestiones se tiene que valorar lo que supone perder el hilo del progreso, que puede representar el puerto de València para el conjunto de la ciudad y la Comunitat", ha aseverado el delegado.

"Por lo tanto siguiendo cualquier petición de equilibrio medioambiental, no se puede entorpecer el desarrollo del puerto de València, que tiene que ser como lo plantea la Autoridad Portuaria de València: un crecimiento en equilibrio, sostenible y perfectamente configurado con la ciudad", ha dicho.

En ese sentido, Fulgencio ha sugerido que, "quizás, durante mucho tiempo ha habido un puerto que no ha estado perfectamente integrado y eso los valencianos lo conocen bien, pero no se puede perder el hilo del progreso". El delegado ha dado la bienvenida a "todas las peticiones de informes, cuando se formulen", pero ha demandado que esto "no pare en el desarrollo económico que necesita no solo la ciudad de València, sino el conjunto de la Comunitat".