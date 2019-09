Generalitat y Diputación de Alicante crearán una comisión mixta permanente para consensuar este mandato asuntos en común

Mazón exige a Puig que "sea mucho más contundente" ante el Gobierno central en materia de financiación, agua y turismo

VALÈNCIA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat y la Diputación de Alicante crearán una comisión mixta, con carácter permanente y transversal, para abordar y consensuar este mandato asuntos de interés común entre ambas instituciones, proyectos de ley, iniciativas y líneas de trabajo de las diferentes consellerias en materias como bienestar social, sanidad o infraestructuras.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la corporación provincial alicantina, Carlos Mazón, tras la primera reunión de trabajo que ha mantenido con el jefe del Consell en el marco de los encuentros que el responsable autonómico tiene programados esta semana con los responsables de las tres diputaciones de la Comunitat.

"Hemos acordado que la relación no sea de imposición de la Generalitat a la Diputación de Alicante. Queremos pasar a un modelo de cooperación y coordinación y hemos acordado crear una comisión mixta permanente para esta legislatura", ha expuesto Mazón, que ha señalado que para ello cada una de las dos instituciones aprobará sus respectivos decretos.

El responsable provincial ha comentado que este grupo de trabajo, para el que "ya se han interpuesto interlocutores" con el fin de ponerlo en marcha, servirá para que "cualquier ley que tenga que ver con las diputaciones no se lleve a Les Corts si no es tras haber pasado por la comisión mixta, por un foro de coordinación y por una búsqueda de consenso dentro del diálogo y de las competencias" de cada administración.

Carlos Mazón ha considerado que esta decisión es "un paso adelante" en materia de coordinación y "una buena manera de empezar" la legislatura porque entre la Generalitat y la Diputación de Alicante "se establece un clima distinto, de cooperación". Se ha mostrado de este modo dispuesto a "avanzar en paralelo" y a "sentarnos de verdad" también para "racionalizar las competencias que tenemos todos" y hablar de recursos.

"No podemos permitir que se obligue a las diputaciones a renunciar a nuestro principio de organización, a nuestro apoyo prioritario a los pequeños municipios. El dinero y los recursos no están en la Comunitat Valenciana en estos momentos y, por tanto, no debemos pelearnos por ellos entre las distintas administraciones", ha planteado en este sentido.

El presidente de la institución provincial ha afirmado que "los recursos están en Madrid y, sobre todo, en Bruselas", por lo que ha insistido en la necesidad de mantener desde la Generalitat "un mayor nivel de reacción y de contundencia" porque "lo que necesitamos". De este modo, ha considerado que "lo que está ocurriendo con la financiación es inadmisible y ha insistido en la necesidad de incrementar la "contundencia" para exigir lo que corresponde a la Comunitat.

"Desde que es presidente Pedro Sánchez, el nivel de contundencia y de reivindicación de la Generalitat deja mucho que desear con respecto al sistema de financiación", ha afirmado Carlos Mazón. Tras ello, ha destacado que en la reunión con Ximo Puig ha reclamado respecto a temas como el turismo, los viajes del Imserso, el agua y la financiación una "reacción contundente por parte de la Generalitat" ante el Gobierno central.

"SER MUCHO MÁS DUROS"

Mazón ha resaltado la "importancia" de la provincia de Alicante para la Comunitat Valenciana y ha asegurado que avanzar en estos "irrenunciables" asuntos es "fundamental". "Tenemos que ser mucho más duros" en la exigencia "que hasta la fecha. Ahí no podemos andar con medias tintas".

El titular de la Diputación de Alicante ha comentado, respecto al agua, que contar con este recurso es "absolutamente capital" para la provincia de Alicante y ha lamentado, en este sentido, que los trasvases "Tajo-Segura y Júcar-Vinalopó están en estos momentos amenazados por distintos motivos y administraciones".

"La actitud del Gobierno de España sobre ambos es inadmisible. He exigido al presidente de la Generalitat que sea mucho más contundente de lo que lo ha sido hasta la fecha. Hace falta mayor reacción por parte de la Generalitat con respecto al agua que necesita la provincia de Alicante, fundamental en la Comunitat Valenciana", ha expuesto.

Igualmente, ha detallado que en el encuentro con Puig han hablado de la polémica en torno a los viajes del Imserso y ha considerado que su gestión supone un "insulto" para "el sector hotelero de Benidorm (Alicante) y del resto de la provincia de Alicante". "Es algo que no se puede tolerar", ha indicado, a la vez que ha declarado que no sabe si se tendrá que ir hacia "un nuevo modelo de Imserso".

Por otro lado, Mazón ha expuesto que en la reunión se ha hablado también de la tasa turística y ha señalado que ha pedido a Puig que el Consell "aclara" su "debate" al respecto, al tiempo que ha manifestado su rechazo a este pago. "Mi postura es no y para nunca. Esa contundencia es la que espero por parte de la Generalitat", ha indicado.

FONDO DE COOPERACIÓN

Tras el encuentro con Ximo Puig, Carlos Mazón se ha mostrado "satisfecho con respecto a alguna de las sombras que podían haber sobre el futuro de las diputaciones y sobre el futuro de la relación entre la Generalitat y las diputaciones" y se ha referido así al Fondo de Cooperación Municipal, a la Ley de Mancomunidades y a la Ley de Servicios Sociales.

Respecto al Fondo de Cooperación Municipal, Puig ha trasladado Mazón que impulsará una iniciativa legislativa que permita otorgarle rango de ley con el fin de consolidar este mecanismo de financiación de la administración local para todos los ayuntamientos de la Comunitat y garantizar la concesión con criterios objetivos.

"LA IMPOSICIÓN NO VALE"

Se pretende que esta iniciativa legislativa regule la participación de la administración autonómica y de la provincial para mejor la financiación de los ayuntamientos. El jefe del Consell ha asegurado a Mazón que le trasladará el contenido de la norma antes de iniciar su tramitación.

"El presidente no va a llevar a Les Corts ningún texto que no esté previamente trabajado y a ser posible, coordinado con la Diputación de Alicante. De ahí esa comisión mixta que va a trabajar por la racionalidad del sistema. No podemos permitirnos otra forma de trabajar. La imposición no vale", ha insistido el responsable provincial.