30 de septiembre de 2019

Un home mata a ganivetades la seua exparella a Gran Canària i se suïcida

LAS PALMAS DE GRAN CANÀRIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un home ha matat el matí d'aquest dilluns la seua exparella a Las Palmas de Gran Canària utilitzant dos ganivets per a després suïcidar-se, segons han informat a Europa Press fonts judicials i de la Delegació del Govern a Canàries.

El 112 Canàries ha enviat ambulància i personal mèdic fins al lloc a petició de la Policia Nacional, però solament ha pogut confirmar les dos morts.

L'agressió mortal ha tingut lloc en el lloc de treball de la dona, de 49 anys, en el carrer Cebrián de la capital de Gran Canària, on també s'ha llevat la vida ell, de 50.

No constaven denúncies prèvies i com a mínim fins a aquest mes de març convivien, segons ha avançat fonts de la Delegació. Fonts judicials han detallat, a més, que l'home i la dona no tenien descendència.

EN MANS DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚMERO 1 DE LAS PALMAS

La investigació està en mans del Jutjat d'Instrucció número 1 de Las Palmas de Gran Canària, que estava de guàrdia en el moment del succés.

Els perquisicions policials i judicials apunten sense molts dubtes al fet que es tracta un cas de violència sobre la dona, tot i que encara no s'ha donat per confirmat oficialment.