10 de septiembre de 2019

Jordi Llobregat regresa con 'No hay luz bajo la nieve', un thriller que respira "magia, crueldad y belleza"

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Jordi Llobregat (València, 1971) regresa a las librerías, tras el éxito logrado hace cuatro años con 'El secreto de Vesalio", traducido a 19 idiomas, con 'No hay luz bajo la nieve' (Destino), un thriller salpicado de otros géneros en el que cambia de escenario para viajar a los Pirineos, a una montaña la vez "mágica, cruel y bella".

Un hombre desnudo y maniatado, con los párpados cosidos con un alambre, es encontrado en las aguas heladas de una piscina, durante las obras de una estación de esquí. La subinspectora de homicidios Álex Serra y el teniente de policía francés Jean Cassel serán los encargados de la investigación, que les lleva a una montaña inmisericorde, un entorno opresivo dominado por los secretos y los recuerdos de un pasado que todavía no ha superado. Ese será solo el primero de una serie de crímenes que tienen que ver con una historia oculta durante décadas.

Este es el punto de arranque de 'No hay luz bajo la nieve', una obra en la que el autor ha mostrado un especial interés en que el paisaje funcione de una forma doble: "como ambientación e interactuando con el resto de personajes hasta el punto de convertirse en uno más", ha aseverado en una entrevista concedida a Europa Press.

Llobregat explica que "la llama" de esta historia se prendió durante una visita al Monasterio de Vic, al observar una antigua fotografía de alumnos de principios de siglo en la que cada uno de los chicos tenía "un gesto sugerente ante la cámara, muy humano". A partir de ahí, prosigue, el relato se desarrolló de otras muchas maneras hasta construir una estructura poliédrica "compleja de escribir pero fluida y sencilla de leer".

La novela combina, además de la trama de suspense, elementos históricos --Segunda Guerra Mundial-- y tintes sobrenaturales. "No soy lector de un solo género, lo que me interesan son las buenas historias y como escritor me pasa lo mismo", comenta.

Respecto a la protagonista, la subinspectora Álex Serra afirma que le interesaba mucho que fuera una mujer como reto, porque, aunque en multitud de aspectos en personajes masculinos y femeninos no hay diferencias --"sufrimos y sentimos lo mismo"-- "sí te obliga a acercarte más a otras personas". Otro rasgo clave es que sufre ataques de ansiedad, como el propio autor, que ha querido llamar la atención sobre esta dolencia habitual en una sociedad dominada por el estrés.

Jordi Llobregat, creador del festival València Negra y codirector de Torrent Histórica, se ha referido al momento literario de la Comunitat Valenciana. "Desde hace años están surgiendo nombres muy potentes", ha dicho el autor, que ha citado a Santiago Posteguillo y Carmen Amoraga, entre otros. "Y lo del thriller --ha continuado-- era un paso natural: han surgido escritores valencianos y las editoriales se han dado cuenta de ellos. Vivimos una época dorada de escritores interesantes de la Comunitat Valenciana", ha manifestado.

"CIUDAD LITERARIA"

Esto contrasta, ha apuntado, con el hecho de que hace unos años la ciudad de València "no estaba dentro del mapa literario, incluso las promociones dejaron de pasar por aquí, en lo que influyó el cierre de la televisión, que fue un punto negativo", ha dicho en referencia a la antigua Canal 9. Ahora es distinto, "creemos que València puede ser una ciudad y reivindicarse como tal, al igual que Barcelona o Granada, y podemos luchar por que València también se lee".

Por último, ha señalado que la respuesta que está recibiendo de los primeros lectores 'No hay luz bajo la nieve' es muy buena y, preguntado por si cree que hay una saga a la vista, se ha mostrado prudente: "Está en manos del público, espero que le hagan un hueco y les puedo asegurar que se van a emocionar", ha concluido.