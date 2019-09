Les Arts abre temporada con la "alegría lujuriosa" de 'Le nozze di Figaro'

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València arranca el próximo viernes, 27 de septiembre, su temporada lírica 2019-2020 con 'Le nozze di Figaro (Las bodas de Figaro)', de Mozart, una ópera "perfecta musical y teatralmente" que llega al coliseo en la "emblemática" versión de Emilio Sagi, que ensalza su "alegría lujuriosa" con una visión "exageradamente" española, "sensual" y "trianera".

El espectáculo --una coproducción del Teatro Real y la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera con la colaboración del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania-- ha sido presentado en rueda de prensa por el director artístico de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega; el director musical de la obra, Christopher Moulds, y el responsable de escena, Emilio Sagi.

Iglesias Noriega ha subrayado que Mozart es "imprescindible" y su presencia "casi una obligación", por lo que ha apostado por que el compositor de Salzburgo sea uno de los protagonistas de la oferta de Les Arts en esta y en futuras temporadas.

En esta ocasión, el genial autor abre el ejercicio del teatro valenciano con la puesta en escena de 'Le nozze di Figaro' de Sagi, uno de sus trabajos "más reconocidos" y que viene cosechando éxitos desde su estreno en el Real en 2009. Y lo hace, ha subrayado Iglesias, "a precios populares --la entrada más cara cuesta 60 euros-- sin bajar la calidad".

Prueba de ello, ha apuntado, en el elenco artístico, que incluye, además del afamado director de escena, al maestro Christopher Moulds

--una batuta "experimentada y versátil" que actúa en los principales espacios europeos y también en Estados Unidos-- y un reparto con el canadiense Robert Gleadow, como Fígaro; las españolas María José Moreno y Sabina Puértolas --que ponen voz a la condesa de Almaviva y Susanna-- y el polaco Andrzej Filonczyk.

Completan la lista Cecilia Molinari (Cherubino); Susana Cordón (Marcelina); Valeriano Lanchas (Bartolo); Joel Williams (Don Basilio); José Manuel Montero (Don Curzio); y Vittoriana De Amicis (Barbarina), además de la Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat.

Christopher Moulds ha celebrado su primera vez en València y ha alabado a la formación de Les Arts, a la que ha intentado dar, ha explicado, un "enfoque más clásico" y con "más perspectiva de orquesta de cámara".

Por su parte, Emilio Sagi ha comentado que, aunque a lo largo de su carrera ha adaptado muchas veces aspectos de las obras originales, en esta ópera bufa --con música de Mozart y libreto de Lorenzo da Ponte a partir de la comèdia 'La folle journée ou Le mariage de Figaro' de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais-- decidió no modificar nada y respetar los recitativos completos porque se trata de "una ópera perfecta, tanto musical como teatralmente". "No hay ni una línea mal escrita o que no sirva para nada", ha aseverado.

En cuanto a la concepción de la puesta en escena, ha detallado que se decantó por "un hiperrealismo" para plasmar un siglo XVIII "y exagerar el carácter español del argumento" --"en un tiempo en el que España se veía como algo exótico, como Tanzania"--, lo que da como resultado un espíritu "trianero" y una subrayada "sensualidad" y "alegría lujuriosa". "Hay bastante cama", ha bromeado Sagi en relación con el cartel anunciador de la ópera, "pero no es un porno mozartiano".

"CADA FUNCIÓN ES UNA CREACIÓN"

Sagi ha apuntado que no sabe explicar por qué esta obra ha tenido tanto éxito. "Lo que no tengo en la cabeza es hacerla de otra manera", ha apostillado. Además, ha defendido que "cada función es una creación" y los cantantes de las distintas producciones aportan su propia personalidad a los personajes, lo que hace que un mismo título sea diferente cada vez que se monta. El director de escena ha reconocido que esto le agrada porque "la dictadura es mala, no solo en política, sino también en el escenario".

Tras el estreno, 'Le nozze di Figaro' se volverá a representar en la Sala Principal los días 29 de septiembre y 2, 4 y 6 de octubre.