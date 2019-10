4 de octubre de 2019

Martínez (APV) avisa: Si MSC se marcha "no hablaríamos de 1.100 millones, sino del futuro de todo el puerto"

VALÈNCIA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha advertido este viernes que si la naviera MSC abandona el proyecto de construcción de la nueva terminal norte de contenedores en el Puerto de Valencia y se marcha a otro puerto, se llevaría los tráficos que ya tiene en este recinto, no solo los nuevos. Y teniendo en cuenta que el gigante suizo representa alrededor del 40% de los tráficos aquí, "no estamos hablando de 1.100 millones de euros, estamos hablando del futuro de todo el Puerto de Valencia", ha alertado.

Martínez se ha pronunciado en estos términos durante la presentación del primer informe trimestral del entorno económico, al ser preguntado por las declaraciones del presidente de MSC España, Francisco Lorente, que este jueves apuntaba que si la ampliación norte del puerto se alargara indefinidamente por la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "zozobraría bastante" la inversión que tiene prevista de más de mil millones de euros en la terminal.

De hecho, Martínez calcula que una nueva DIA podría demorarse entre 3 y 5 años, según si es simplificada o completa. La DIA para el acceso ferroviario al Puerto de Sagunto ha costado 5 años, ha recordado.

Según el presidente de la APV, "no hay argumentos" que justifiquen hacer una nueva DIA cuando la APV lleva tres años trabajando en el proyecto "sin improvisar" y "todos los pasos que se han dado están soportados por informes técnicos y jurídicos". "Tengo la conciencia tranquila de que todo lo que ha hecho el puerto es legal y correcto", ha asegurado.

Según Martínez, si él fuera un inversor internacional como MSC que fuera a invertir más de 1.100 millones "en un puerto en el que más o menos se cumplen todos los requisitos, y de pronto, sin fundamento razonable, se solicitan nuevos trámites que me retrasan la inversión 4 ó 5 años y me están ofreciendo otros puertos o posible ubicaciones, pues probablemente me acabe yendo, que es lo que quiso decir Lorente".

En todo caso, si hay que valorar de nuevo el impacto de la ampliación norte del puerto y surgiera "cualquier cosa que fuera mejorable, el puerto asumiría esa mejora porque queremos cumplir todos los requisitos legales y si para cumplirlos se tiene que hacer otra actuación se hará y no me cabe duda de que Puertos del Estado lo aprobará porque somos un servicio público", ha remarcado.

"El problema", ha puntualizado, "son los tiempos", y por el momento el puerto de Valencia continuará con el proceso. En todo caso, ha querido dejar claro que "no somos el típico empresario capitalista que racanea una inversión medioambiental para ganar un millón de euros. No es ese el tema, somos un servicio público".

"NOTAS" DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA AMPLIACIÓN NORTE

El presidente de la APV ha desvelado también que el Ayuntamiento de València ya le ha hecho llegar el informe del Ayuntamiento de Valencia en el que se exponen los argumentos por los que el alcalde de València, Joan Ribó, votó en contra de la oferta de MSC para la nueva terminal norte.

Bajo el título 'Notas sobre la ampliación norte del puerto de Valencia', el documento señala que es "discutible" que los cambios en el proyecto de ampliación del puerto no modifiquen sustancialmente la evaluación ambiental de 2007. "No dice que no sea cierto, sino que cuanto menos es discutible", ha puntualizado Martínez.

Asimismo, el informe apunta que, aunque la APV dice que los cambios en la ampliación norte conllevan menor volumen de dragado y 1,5 millones de toneladas menos de materiales de relleno, "son magnitudes que habría que comparar con las que resulten de la ejecución del anteproyecto modificado". "Es decir, --ha ironizado Martínez-- que no podemos saber si es verdad lo que decimos hasta que no lo ejecutemos".

En cuanto a la afección de a la fauna y flora marina, si bien la DIA de 2007 indicaba que ya no existe pradera de posidonia oceánica, el consistorio cree que "habría que analizar la posible afección a la fauna con más profundidad".

Respecto a la contaminación atmosférica, el documento apunta que puede haber un mayor impacto que el valorado en 2007 por el incremento del tráfico portuario de contenedores. Sobre este punto, Martínez ha alegado que ahora los motores son "más eficientes", hay embarcaciones híbridas y por tanto, "las emisiones son menores que en 2007".

Finalmente, sobre la afección al paisaje, el informe del Ayuntamiento señala que el impacto se "agravaría" durante fase explotación en el "campo visual" de la Playa de la Malvarrosa. No obstante, según Martínez la diferencia sería que las grúas van a estar "20 metros más cerca" de la playa. "Si una persona tomando el sol a 500 metros en la Malvarrosa es capaz de identificar que una grúa está 20 metros mas cerca, perplejo me quedo", ha ironizado.

El documento remitido por el Ayuntamiento, -que según el presidente de la APV no lleva fecha ni forma-, se ha distribuido ya a la Abogacía del Estado, a los abogados de la APV y se repartirá al Consejo de Administración.