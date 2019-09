Marzà ante el inicio del nuevo curso: "Vamos a seguir avanzando en educación, inclusión, aulas dignas y FP"

CASTELLÓ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha asegurado ante el inicio del nuevo curso escolar que seguirán avanzando en educación, inclusión, aulas dignas y Formación Profesional (FP).

Marzà ha realizado estas declaraciones ante los medios tras firmar un convenio de colaboración entre el Institut Valencià de Cultura y la Federació Coordinadora de Muixerangues en Castellón.

El titular de Educación ha destacado que habrá 2.000 niños que entrarán en una aulas nuevas "que hasta ahora estaban en barracones", pues se inauguran siete centros nuevos, y continuarán con las obras del resto de centros educativos que ya están en marcha y con el Plan Edificant, "que ya tiene cerca de 1.000 millones de euros asignados y que ayudará a que vayamos todavía más rápidos y puedan ser muchos más niños los que estén en aulas dignas".

Preguntado por la situación del colegio Escultor Ortells de Vila-real (Castellón) tras la actuación que ha realizado la Conselleria tras detectarse aluminosis en el centro, Marzà ha dicho que está previsto que los alumnos puedan comenzar las clases con normalidad y ha asegurado que en el centro se ha actuado en colaboración con el Ayuntamiento y "se ha dado respuesta en el mismo momento en que se vio para que puedan tener tranquilidad los alumnos y estén en condiciones de seguridad".

"SI CIERRAS UNA ESCUELA, CIERRAS EL MUNICIPIO"

Respecto a si hay algún centro de las comarcas del norte que esté en peligro por falta de alumnos, el conseller ha explicado que desde que llegaron al gobierno "no se cierra ningún centro" y esa es su apuesta política. "Aunque no haya muchos niños en un centro, no cerramos el centro, sino que lo mantenemos abierto y mantenemos la oferta en caso de que llegue algún niño poder tener esa oferta en el centro educativo", ha añadido.

"Tenemos claro que si cierras una escuela, cierras el municipio, y ahí hemos hecho esa apuesta de oferta rural en la que haya respuesta a lo que nos hemos encontrado cuando hemos llegado, aunque es cierto que cuando llegamos ya se habían cerrado centros educativos y ahí no hemos podido llegar a tiempo, pues el gobierno anterior no tenía esas prioridades", ha destacado.

Marzà ha anunciado que continuarán abiertos los centros, "continuaremos dando respuesta y, además, con esa oferta que estamos haciendo para intentar evitar la despoblación estamos ofreciendo más aulas de dos años gratuitas en centros educativos del interior de las comarcas valencianas y también estamos desarrollando mayor Formación Profesional con la creación de institutos que no existían para crear condiciones para que las personas puedan vivir en el interior".