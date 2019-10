3 de octubre de 2019

Mata apunta en un tuit que el PSOE "siempre" ha estado solo contra la derecha y Oltra replica: "¿En serio?"

El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, ha lanzado este jueves un tuit en el que insta a Compromís y Podemos a hacer campaña contra la derecha, no dejando al PSOE solo "peleando" contra ella, aunque ha apuntado que "en realidad siempre ha sido así". Estas palabras han sido replicadas por la coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, que ha contestado: "¿Luchando siempre a solas contra esta derecha?¿En serio?".

Mata ha escrito en su cuenta de Twitter que "sería interesante que en esta campaña electoral Compromís y Podem se animaran a hacer campaña contra la derecha, no solo contra el PSOE". "No sea cosa que nos dejen solos peleando contra esa derecha. En realidad siempre ha sido así...", ha agregado.

Oltra ha respondido: "¿Luchando siempre a solas contra esta derecha? ¿En serio? Pienso que 'siempre' y 'nunca' son palabras demasiado grandes para el ser humano. Pienso muchas otras cosas de tu tuit que me callo por muchas razones, entre otras el cariño que te tengo. También pienso que el corta y pega no te pega".

También se ha metido en el debate el concejal en el Ayuntamiento de València Giuseppe Grezzi, de Compromís, quien ha apuntado. "El amigo Manolo, con todo el cariño, hace lo que puede y lo que no puede, incluso intentar justificar lo injustificable como la destrucción de la huerta o la ampliación del puerto, proyectos todos ellos progresistas...". "Por el bien de todos, me muerdo el Twitter", le ha respondido Mata.

El tuit de Mata también ha recibido respuesta por parte del segundo partido interpelado, Podem, cuyo diputado en Corts Ferran Martínez le ha indicado: "No se hace frente a la derecha imitando a la derecha. Eso de llenarse la boca con la palabra España mientras se aplaza la infrafinanciación, se aplican políticas de austeridad o se destroza la huerta no va con nosotros. El Botànic no se defiende aplaudiendo cada golpe que recibimos".

"Ni forzar iniciativas parlamentarias únicamente para perjudicar a tu socio de gobierno", le ha replicado Mata, a lo que Martínez ha agregado: "Hay que ser leales y coherentes con el Botànic y si lo somos no es para perjudicar a nadie. No trasladéis vuestro conflicto de lealtades a un conflicto entre socios".