Mata dice que la prórroga de Hacienda al plan de ajuste supone "muchísimo oxígeno" y ve a Compromís "en campaña"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha destacado este miércoles que el hecho de que el Ministerio de Hacienda haya dado un plazo mayor a la Comunitat Valenciana para elaborar su plan de ajuste supone "muchísimo oxígeno" y ha asegurado que si hubiera Gobierno en España el 23, un día después habría un decreto con las transferencias pendientes. Además, ha afirmado que cree que Compromís "está muy en campaña" en virtud de sus declaraciones.

En declaraciones a los medios, el también vicesecretario general del PSPV ha asegurado que Hacienda "ha asumido la situación excepcional" de la Comunitat y "no habrá recortes este fin de semana, ni ajustes, ni nada" por esa prórroga. Mientras tanto, confía en que el Ejecutivo en funciones encuentre una solución para poder transferir los 750 millones de las entregas a cuenta y el IVA de diciembre de 2017.

"La ministra quiere solventarlo", ha incidido, y se está buscando una solución técnica. Así, ha admitido que el Gobierno "tiene que actuar" pero ha matizado que lo que hay "no es un Gobierno", lo será si Compromís y Podemos, entre otras fuerzas, quieren. Para Mata, la actual es una situación "de emergencia nacional" y lo deseable es que no haya nuevas elecciones porque entonces "esto no se arreglará ni en diciembre".

Preguntado sobre si cree que Compromís está en modo campaña, Mata ha indicado que sí, que está "muy en campaña" pero lo entiende: "Como el resultado fue tan malo y tiene que mejorar, todo lo que hagan les vendrá bien".