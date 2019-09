28 de septiembre de 2019

Mata (PSPV) asegura que "Compromís tiene 1.325 razones para alabar la gestión del gobierno de Pedro Sánchez"

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV-PSOE y síndic socialista en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, ha asegurado que "Compromís tiene 1.325 razones para alabar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez", ya que "en una acción conjunta, de la que parece que Compromís ahora se desmarca", decidieron "en su día hacer constar en los presupuestos una partida de 1.325 millones vinculados a la financiación", ha explicado.

Así ha respondido Mata a la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Valencianes, Aitana Mas, que ha criticado al gobierno de Pedro Sánchez por "haber obviado la singularidad de la infrafinanciación valenciana y que haya aumentado el maltrato hacia la autonomía", después de que el Consell haya hecho pública las retenciones de crédito que se ha visto obligado a efectuar por imperativo del gobierno central.

Al respecto, el responsable socialista ha insistido en que "tanto Compromís como las valencianas y valencianos tienen 1.325 razones para felicitarnos por tener un Gobierno socialista como el de Pedro Sánchez".

Asimismo, Mata ha puesto en valor que el Ministerio de Hacienda "jamás les ha recriminado por esa cuestión" y ha explicado que "es lo que se gasta". "Lo único que estamos haciendo es hacer ajustes vinculados a que fuerzas como el PP, Ciudadanos e independentistas tumbaran el presupuesto más importante de las historia para los valencianos", ha defendido.

El síndic socialista ha insistido en que "los ajustes no van a afectar en ningún caso a los servicios públicos fundamentales de los valencianos". Se trata, ha destacado Mata, de "un ejercicio de responsabilidad por parte del Consell" y ha recordado que "las retenciones suponen sólo el 1,5% del Presupuesto Consolidado de la Generalitat" y se centran en "los capítulos de inversiones que no se iban a ejecutar".

Finalmente, ha invitado a Compromís a "realizar una reflexión" ya que "no puede estar atacando a los socialistas sistemáticamente, entre otras cosas porque, si no hay gobiernos socialistas o no hay socialistas en el Gobierno, siempre gobernará el PP", ha concluido.