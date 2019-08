17 de agosto de 2019

Mata (PSPV) asegura que Puig no recortará "ningún derecho de los valencianos" y que "los 'manostijeras' no volverán"

VALÈNCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSPV-PSOE y síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "no va a recortar ningún derecho de los valencianos", al tiempo que ha recalcado que "se ha acabado la época nefasta del PP en la que actuaban como auténticos 'manostijeras' de los derechos del pueblo valenciano" y que "no van a volver".

El dirigente socialista ha respondido así a la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, que este sábado ha criticado que Puig "plantee recortes mientras dispara el gasto en altos cargos y da una lluvia de millones a entidades catalanistas y afines a PSPV y Compromís

Al respecto, Mata ha asegurado que "la racionalidad del gasto público no va a causar ningún perjuicio". En un comunicado, ha subrayado además que la Comunitat "no se encontraría en esta situación si no se hubiesen vivido muchos años de despilfarro con los gobiernos del Partido Popular".

"Con el PP, se vio cómo se expulsaban a los maestros del sistema educativo, se recortaban prestaciones en sanidad, los enfermos de Hepatitis C no tenían derecho a medicación, se subían las tasas universitarias y se metían en un cajón las ayudas a la vivienda", ha señalado el síndic socialista, que ha afirmado que "eso no va a volver a pasar".

Mata ha destacado que la Comunitat Valenciana "remonta después de que, con los gobiernos del PP, la renta per cápita hubiese bajado 13 puntos y por eso se arrastre una deuda de más de 40.000 millones de euros".

En la misma línea, ha remarcado que ahora "los indicadores económicos dicen que se crea más empleo y se crece más que la media nacional". "La situación es óptima, sobre todo en derechos", ha destacado.

Por último, ha reiterado que "los manostijeras no van a volver" y que "todo lo que haya que hacer se hará sin perjudicar los derechos de los más desfavorecidos".

"Los que dejaron un agujero de 1.500 millones en Canal Nou, 2.500 millones en Ciegsa y muchos más por el sumidero de la corrupción, no son creíbles para hablar de austeridad", ha concluido.