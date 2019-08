Mollà enviará una carta oficial para pedir la nueva DIA del puerto: "Es bueno que nos quedemos mucho más tranquilos"

VALÈNCIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha anunciado que enviará una carta oficial a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que haya una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la ampliación del puerto de València. "Creo que es bueno que todos nos quedemos mucho más tranquilos por si este proyecto es positivo o no, o si tiene afecciones ambientales que pueden ser irreversibles y no podemos tolerar", ha subrayado.

Así se ha pronunciado este jueves la consellera al ser preguntada por los medios de comunicación, después de que este miércoles el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio señalara que Mollà "ha lanzado la pelota al alero del Ministerio verbalmente, pero si quiere que haya una nueva DIA tendrá que pedirla, cosa que no se ha hecho hasta ahora".

En este contexto, la consellera ha explicado que escribió una carta a la ministra Ribera en la que se presentaba, le pedía una reunión y comentaba problemas que le "ocupan y preocupan" e incidió en que estaba "preocupada" por el proyecto de ampliación del puerto.

"Fulgencio dijo que enviara una carta oficialmente y en concreto, no tengo problema y se enviará una carta específica para este tema. Más vale que sobre que no que falte", ha recalcado.

Asimismo, la consellera se ha mostrado "convencida" de que la ministra, que es "quien de oficio tiene las competencias para hacer la nueva DIA", el gobierno de España en general y los promotores del proyecto o la Autoridad Portuaria de València (APV) "no tienen que tener ningún problema en obtener una declaración de impacto ambiental positiva, para que no tenga ningún problema este proyecto".

"Como esto no pasa si no se evalúa, creo que es bueno que todos nos quedemos mucho más tranquilos por si este proyecto es positivo o no, o si tiene afecciones ambientales que pueden ser irreversibles y no podemos tolerar", ha sostenido Mollà.

Preguntada por si espera recibir una respuesta rápida, la consellera ha señalado que cree que sí, aunque ha puntualizado que la situación del Gobierno de España es "un poco delicada". "Entiendo que la ministra tendrá voluntad de reunirse conmigo, porque también es su obligación como representante público atender a una consellera del gobierno valenciano que comparte sus competencias", ha apuntado.