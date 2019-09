Mollà y Luengo piden al Gobierno nuevas infraestructuras para garantizar la eficiencia hídrica

La consellera considera los trasvases como "opción imprescindible" y asegura que "no se malgasta ni una gota de agua"

VALÈNCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Antonio Luengo, han reclamado al Gobierno inversiones de acompañamiento para garantizar la eficiencia y la garantía hídrica.

Así lo han expresado este miércoles en rueda de prensa, después de mantener en València una reunión de trabajo, en la que han destacado la necesaria colaboración entre administraciones que tienen intereses compartidos y comunes, como la Comunitat Valenciana y Murcia.

Mollà ha defendido el respeto "indiscutible" al 'memorándum' de los acuerdos vigentes en materia hídrica, en referencia al trasvase Tajo-Segura, para que los regantes reciban el agua que necesitan.

Asimismo, ha abogado por invertir en todas las infraestructuras necesarias --depuración, reutilización, modernización--, en un ejercicio de planificación para el conjunto de España. "Estamos dispuestos a colaborar con los ejemplos que tenemos en nuestras comunidades", ha apuntado.

"Es una actitud que debe seguir el Gobierno desde una vertiente general. Instamos a que apoye decididamente inversiones que hacen falta en todos los territorios, en algunos menos, pero en otros hace falta un impulso a esas obras, que ayudarían a rebajar la tensión entre las comunidades sobre el trasvase Tajo-Segura, algo que para nosotros es indiscutible", ha subrayado Mollà.

El agua ha centrado el encuentro entre la consellera valenciana y el consejero murciano, donde ambos han coincidido en la hoja de ruta y en mantener una actitud "activa y positiva" para garantizar los aportes hídricos esenciales para el sector productivo de las dos comunidades autónomas.

"El agua es un derecho humano, no tiene dueños ni fronteras", ha afirmado Mollà, que ha propuesto un plan de actuación en todas las vertientes dado el carácter global del agua, así como la aplicación de energías renovables en sectores estratégicos, como la gestión de los recursos hídricos para garantizar que "no se malgasta ni una gota de agua".

Cuestionada por declaraciones del vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, en la que defendía los trasvases como "última opción", Mollà ha aseverado: "Si no hay agua, no hay agua". "Sufrimos altos episodios de sequía. Los agricultores que usan el agua del trasvase es porque la necesitan, no es un capricho, por tanto es una opción imprescindible", ha sostenido.

La consellera ha explicado otros temas de la reunión, como la gestión de residuos, en el que ha valorado el vertedero de la Murada en Orihuela como "ejemplo de colaboración y buen hacer" entre administraciones, o las particularidades agrícolas comunes de ambos territorios en el marco de la nueva Política Agrícola Común (PAC).

"SEPARAR EL CONFLICTO POLÍTICO"

Por su parte, Luengo ha recalcado el "gran clima de colaboración" con la consellera, ha abogado por "separar el conflicto político de la utilización de un recurso fundamental" como el agua y ha apostado por un trabajo "pedagógico".

Además, ha detallado que demandarán un cambio en el modelo de los agroseguros para que proteja los intereses de los agricultores, de una nueva normativa de depuración de agua y ha pedido agua "a precio competitivo".