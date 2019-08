Mulet, tras publicar el BOE el listado de fallecidos en campos nazis: "Esperamos el de las víctimas del franquismo"

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha preguntado este domingo "por qué pueden ser reconocidos" los españoles fallecidos en los campos de concentración de Mauthausen y Gusen "y no los miles y miles víctimas del franquismo". "Tras la publicación en el BOE del listado de las víctimas de los campos de concentración nazi, esperamos el de las víctimas del franquismo", ha reclamado.

El senador de la coalición valenciana se ha pronunciado en estos términos después de que el pasado viernes el BOE publicase el listado de 4.427 españoles que fallecieron en los campos de Mauthausen y Gusen, lo que permitirá que sean inscritos como fallecidos en el Registro Civil Central, ya que aún no habían adquirido esta condición.

Mulet ha manifestado la publicación era una medida "necesaria, que como todas las de memoria histórica llegan muy tarde". No obstante, en un comunicado, ha instado a reflexionar de "por qué pueden ser reconocidos estos españoles y no los miles y miles víctimas del franquismo, ya que en la actualidad los represaliados por oponerse al golpe de Estado de 1936 y a la dictadura franquista no gozan ni siquiera del estatuto de víctima".

En este sentido, ha señalado que Compromís presentó durante esta legislatura una propuesta de ley en el Senado para "dar respuesta a esta situación". La iniciariva "no contó con el apoyo del PP ni el PSOE", ha lamentado.

Mulet ahora urge a que ese colectivo "sea oficialmente declarado como víctimas y una publicación también en el BOE de un listado con un procedimiento para reparar a sus familiares".

"Condenar el nazismo es fácil, por el facto exógeno; condenar el franquismo, cuando este perdura en buena parte de la judicatura, el sistema político o la jefatura del Estado, cuesta más", ha aseverado.

En este sentido, ha remarcado que su propuesta de ley "dejaba claro que las víctimas del franquismo constituyen asimismo una referencia ética para sistema democrático español". "Simbolizan la defensa de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho; la lucha por los derechos políticos, civiles y sociales", por ese motivo ha pedido a los poderes públicos que "garanticen que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y asegurar la tutela efectiva de su dignidad", ha defendido.

Mulet ha reclamado que el Estado considere víctimas del franquismo a "todas las personas que lo sufrieron en cualquiera de sus formas". Ha reivindicado que se "habiliten todos los mecanismos para la reparación que las víctimas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".

En concreto, el senador de Compromís ha enumerado las personas que, a su juicio, deben considerarse víctimas del franquismo y "contar con el reconocimiento oficial a todos los efectos".

Entre ellas, "las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil, la Dictadura franquista y la etapa de la transición hasta 1990"; las personas "objeto de condenas dictadas por los tribunales ilegítimos instaurados tras el golpe militar de 1936"; las personas exiliadas, confinadas o torturadas "debido a su compromiso con los derechos y libertades democráticos" y las que, por estos motivos, encontraron la muerte en campos de los países bajo el fascismo.

Del mismo modo, pide que se reconozca como víctimas del franquismo "a las personas que participaron en la guerrilla antifranquista"; quienes prestaron apoyo activo como colaboradores de la misma en defensa del gobierno de la República y los recién nacidos que fueron sustraídos y/o entregados irregularmente a otras personas, así como la inclusión de sus progenitores y hermanos o hermanas a instancia de parte.

En ese sentido, Mulet añade a las mujeres que padecieron humillación, persecución, violación o castigo por ejercer su libertad personal o profesional durante la Segunda República, o por el mero hecho de ser compañeras, esposas o hijas de quienes participaron en la vida pública de la democracia republicana, si ellas lo requieren.

Ha pedido además que se contabilicen del mismo modo a personas que padecieron represión por sus ideas, origen u orientación sexual y a las personas que desempeñaron trabajos de manera forzada y que fueron utilizadas como mano de obra sin su consentimiento y bajo coacción durante las Guerra Civil y la Dictadura franquista.

También da el mismo rango a "las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron ilegalizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que fueron doblemente castigadas con la represión sobre sus miembros y con la incautación o expropiación de sus bienes, asimismo las personas físicas o jurídicas a las cuales se les incautaron sus bienes y propiedades".