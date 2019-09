24 de septiembre de 2019

La Nau acoge por primera vez en España el Congreso Internacional sobre Reparación del ADN

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acogerá los días 25 y 26 de septiembre el congreso internacional '3rd Workshop on DNA Damage and Repair: Chemistry, Biology, and Medicine' ((3er Workshop sobre Daño al ADN y Reparación: Química, Biología y Medicina), que contará con la participación de medio centenar de científicos provenientes de centros de investigación de España, Francia, Holanda, Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, Polonia, Italia, República Checa, Austria y Reino Unido.

El evento, que se celebra por primera vez en España, corresponde a la tercera edición de una serie de congresos con título 'DNA Damage and Repair', centrados en la presentación de los resultados más novedosos sobre estructura y dinámica del ADN, su reactividad, daño de distinta naturaleza (fotoquímico, por excitación química o por agentes endógenos y exógenos) y reparación de las lesiones, explica la institución académica a través de un comunicado.

Teniendo en cuenta las experiencias positivas de las ediciones previas, se pretende crear un foro de debate y discusión entre científicos, tanto teóricos como experimentales, pertenecientes a los campos de la química y la biología. Además, en esta ocasión, se tiene como objetivo extender el carácter interdisciplinar, incluyendo investigación llevada a cabo en centros médicos.

El comité científico local está compuesto por los doctores Daniel Roca Sanjuán, investigador contratado Ramón y Cajal de la Universitat de València; Virginie Lhiaubet Vallet, científica titular del CSIC - Universitat Politècnica de València; e Iñaki Tuñon García de Vicuña, catedrático de la Universitat de València.

Según los organizadores, "la investigación del daño y reparación al ADN debe abordarse con enfoques tan amplios como sea posible". "La luciérnaga misma puede enseñarnos algo sobre la producción de lesiones por luz UV. Podemos inspirarnos de la naturaleza para desarrollar nuevas estrategias de fotoprotección y fotorreparación del ADN mediante el estudio de las fotoliasas, unas enzimas peculiares capaces de reparar los principales daños generados por exposición solar. Entender a nivel atómico los procesos en los que el ADN puede ser dañado y cómo recuperarlo puede ser clave para el tratamiento de numerosas enfermedades y para paliar los efectos del envejecimiento", añaden.

Entre los asistentes, destacan el científico Douglas Brash de la Yale School of Medicine (EEUU), quien demostró recientemente un nuevo mecanismo por el cual la irradiación de la melanina de la piel con luz UV estimula mutaciones que conducen a cáncer horas después de la exposición, y el químico español Modesto Orozco del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, uno de los científicos más citados internacionalmente en España y que ha contribuido de forma esencial a la simulación por ordenador del ADN.

La entrada es gratuita con inscripción y se las actividades se desarrollarán en las aulas de La Nau de 08.30 a 18.20 el día 25 y de 09.30 a 17.30 el día 26.