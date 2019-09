Oltra: "El voto útil es aquel que no te defrauda a los cuatro meses y pone en el centro a las personas"

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y representante de Compromís, Mónica Oltra, ha considerado este miércoles, respecto a la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre, que "el voto realmente útil es aquel que no te defrauda a los cuatro meses y el que pone en el centro a las personas y no los intereses de los partidos".

Asimismo, Oltra ha destacado que "la gente habló el 28 de abril muy claro" en los últimos comicios generales y ha subrayado que los políticos deben "gestionar la claridad con la que hablan las personas" y "no extorsionar a la gente para que cambie de opinión".

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha pronunciado de este modo durante su visita a las instalaciones de la Asociación de Familiares de Alzheimer de València, preguntada por la nueva convocatoria electoral.

Mónica Oltra ha comentado que aunque "hasta el día 23" de septiembre "sería evitable" esta cita, "parece que se está convirtiendo en algo que ya está escrito" y ha apuntado que "falta saber desde cuándo estaba escrito". Tras ello, ha indicado que ante las próximas elecciones las palabras con las que se identifica "la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas" son "indignación y enfado".

En esta línea, ha aseverado que no lograr un consenso para la conformación del Gobierno central y celebrar unos nuevos comicios "evidencia incapacidad para el diálogo y para ponerse de acuerdo". La responsable autonómica ha agregado que así "difícilmente" se puede instar a la sociedad o a los hijos cuando se educan a estar "en el diálogo, en el acuerdo" y en "saber gestionar las diferencias".

"El ejemplo que en este momento están dando los políticos no es el que yo daría a mis hijos", ha apuntado Oltra, que ha agregado que la citada "incapacidad" puede tener como consecuencia "que la gente rompa la confianza en el sistema político". Ha expuesto que "eso es muy peligroso" y "lo peor" que puede pasar en democracia porque "entonces vienen los experimentos no democráticos o los partidos que se sitúan al margen o fuera de la democracia".

"SE PUEDE QUEMAR"

En este punto, la vicepresidenta del Consell ha pedido "mucho cuidado" porque "quien juega con fuego se puede quemar" y ha considerado que en este caso "cada uno tendrá que sacar sus lecciones". Así, ha invitado a hacer una reflexión a "un candidato que no ha sido capaz de sacar adelante esa investidura".

Mónica Oltra ha agregado que en este nuevo contexto electoral, los responsables de las comunidades autónomas deben "seguir gobernando los gobiernos autonómicos", dado que "tenemos mucho que hacer" para "poner en el centro a las personas, cuidar de las personas más vulnerables y poner en marcha políticas que mejoran la vida de la gente y facilitan la vida de la gente que tiene vidas difíciles".

"Ese es el objeto de la política y no hacer de la política un lugar en el que lo único que parece que pasa es que los políticos se hablan entre ellos pero no se escuchan, que hablan mucho pero no se escuchan", ha planteado la consellera, que ha afirmado que esta actitud "no es un buen ejemplo ni para la ciudadanía ni para los que están creciendo en este momento".

Preguntada por las consecuencias que una nueva convocatoria electoral puede tener para la Comunitat Valenciana, Oltra ha respondido que "afecta a todo". "Afecta a todo el país, a los municipios, a las comunidades autónomas y a las personas. Esta inestabilidad en la que estamos inmersos hace que el Gobierno de España esté en funciones y que, por tanto, no tengamos un Gobierno", ha comentado.

"CORTAPISA"

Así, ha agregado que "al final, lo que tenemos es un gobierno en funciones que puede hacer cuatro cosas" pero no "las políticas que hay que abordar en este país muy seriamente como las sociales y de qué manera se financian desde la administración general del Estado" porque "aunque las competencias las tengamos las comunidades autónomas, las transferencias, los recursos económicos, los tiene que garantizar el Gobierno de España".

Mónica Oltra ha manifestado que "mientras no tengamos Gobierno estamos en un ínterin en el que los gobiernos locales y autonómicos seguimos actuando pero con la cortapisa de que no hay un Gobierno de España que esté poniendo encima de la mesa las transferencias, garantizando recursos y el impulso legislativo que se necesita en este país para que algunas leyes y normativa básica mejoren la situación".