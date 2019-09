Oltra cree que repetir elecciones sería una "extorsión" y añade: "Si no sabes gestionar el voto, no estás capacitado"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz de Compromís, Mónica Oltra, cree que "repetir elecciones" sería una "extorsión que no se debe aceptar en un sistema democrático", y ha señalado en referencia al presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez: "Si tú no sabes gestionar el voto de la gente, que es tu primera obligación, es que no estás muy capacitado para seguir intentándolo", ha detallado sobre Sánchez.

Así se ha pronunciado Oltra este lunes en atención a medios antes de participar en un encuentro con el grupo parlamentario Compromís dentro de la ronda de reuniones de coordinación con sus consellers, preguntada sobre la posibilidad de que se convocaran nuevas elecciones y si, en ese caso, Pedro Sánchez debería presentarse a los comicios.

Oltra ha señalado que "cada uno vota conforme a lo que piensa, lo que siente" y se ha preguntado "entonces, cuando alguien dice 'vamos a repetir elecciones', ¿qué le está trasladando a la gente? ¿te has equivocado votando, no tendrías que haber votado eso?". "Eso es una extorsión que no se debe aceptar en un sistema democrático", ha aseverado.

En este sentido, ha agregado, en referencia a Sánchez, que si no sabe "gestionar el voto de la gente", que es su "primera obligación", significa que no está "muy capacitado para seguir intentándolo". "Si vamos a nuevas elecciones, lo que hay es un fracaso de investidura. Y los fracasos en política se pagan", ha advertido.

La portavoz ha lamentado que el peor de los casos sería darle la oportunidad a las "derechas" de tener mayoría parlamentaria y establecer un "gobierno a la madrileña condicionado por Vox".

Interpelada sobre la reunión de este martes entre Unidas Podemos y PSOE para intentar desatascar la investidura, ha valorado: "A las alturas de mes que estamos, es importante que se llamen, que se hablen, que se escuchen, que lleguen a acuerdos".

"Hoy Unidas Podemos ha dicho que si vuelve a la propuesta de julio e dos horas hay acuerdo. Pues si en dos horas hay acuerdo, no tenemos que esperar ni dos días", ha recalcado.

Además, ha manifestado que "espera" que el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, "conteste a Compromís" y a su "propuesta de mínimos". "Esperamos también que nos llame a nosotros", ha insistido.