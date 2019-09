6 de septiembre de 2019

Oltra dice que no le consta "ningún Radio Macuto de que ningún conseller" se plantee dejar de ser diputado como Soler

VALÈNCIA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha señalado este viernes que no le ha llegado "ningún Radio Macuto de que ningún conseller" se plantee dejar el acta de diputado en Les Corts Valencianes como ha hecho el titular de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, para dedicarse íntegramente a lograr una financiación adecuada para la Comunitat.

Oltra ha indicado que esto no quiere decir que no pasará pero ha resaltado que no le consta que "haya nada de eso sobre la mesa". Asimismo, ha atribuido a una "decisión personal" el gesto de Soler de dejar su acta de diputado socialista en la Cámara autonómica para "dedicarse en cuerpo y alma" a conseguir una financiación "justa".

"Ni se ha hablado hoy ni a mi me ha llegado ningún Radio Macuto de que ningún conseller o consellera se esté planteado dimitir de diputado o de diputado y dejar su acta. Eso quiere decir que no pasará, pues no lo sé. Igual pasa, no lo sé, Pero que yo sepa no hay nada de eso sobre la mesa", ha afirmado la vicepresidenta preguntada tras el pleno del Consell por si otros consellers o ella podrían dejar de ser parlamentarios para centrarse en sus responsabilidades de gobierno.

Asimismo, preguntada por si la decisión de Soler puede dejar en evidencia a otros miembros del ejecutivo autonómico que mantienen su acta parlamentaria y sus responsabilidades en el Consell, la también responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas ha considerado que la del titular de Hacienda y Modelo Económico ha sido "una decisión personal" que no iba a valorar y se ha mostrado "absolutamente convencida" de que el conseller "no lo ha hecho con ánimo de afear la conducta de nadie".

"Tampoco voy a entrar a hacer las consideraciones de algo que también tiene mucho de personal y de decisión personal", ha expuesto Mónica Oltra, que ha explicado también que el presidente de la Generalitat, por ejemplo, "no puede dejar el acta" de parlamentario en Les Corts porque "debe ser diputado necesariamente".

"TENER MÁS DEDICACIÓN"

La vicepresidenta ha agregado que Vicent Soler "tiene un objetivo muy importante" para la Comunitat Valenciana "por delante" que es "conseguir la financiación justa" y ha apuntado que "en este momento, él ha valorado que era mejor el acta de diputado" para centrarse en esa tarea.

"El conseller Soler volvió a Les Corts con mucha ilusión e hizo un magnífico discurso de inicio de legislatura. Es una decisión personal que no voy a valorar y estoy absolutamente convencida de que --su renuncia-- no lo ha hecho con ánimo de afear la conducta de nadie", ha destacado, a la vez que ha manifestado que la idea de Soler es "tener más dedicación" en su trabajo y ocuparse "únicamente a la conselleria y a las sesiones de control que tendrá que atender".