9 de septiembre de 2019

Oltra insiste: "Si Sánchez no es capaz de sacar adelante la investidura, no debería de volverse a presentar"

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y colíder de Compromís, Mónica Oltra, ha reiterado que si el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no es capaz de sacar adelante la investidura "no debería de volverse a presentarse".

Así lo ha reiterado de nuevo este lunes, tras unas declaraciones en Valencia Plaza donde ya avanzaba esta idea. "La gente votó el 28 de abril y dijo muy claramente qué quería, y desde luego si Pedro Sánchez no es capaz de sacar adelante una investidura donde la voluntad política y la mayoría parlamentaria da los numeros, no debería de volverse a presentar".

A juicio de la dirigente de Compromís, una persona que "fracase" en "estas condiciones" en la investidura, no debería de volverse a presentar. En esta línea, ha incidido en que "no puede ser que se vuelva a convocar elecciones" porque "es una burla a la ciudadanía" cuando existe una "voluntad política de sacar adelante" la investidura y "no pueda ser simplemente porque alguno se quiera obstinarse en repetir las elecciones".

Para Oltra, este hecho es "un mensaje a la ciudadanía poco menos que es una extorsión, en la que se traslada un mensaje de que se ha equivocado al votar".